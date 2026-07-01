Джабраилов — о Макарове в «Крыльях Советов»: «Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Тархан Джабраилов прокомментировал подписание контракта с полузащитником Денисом Макаровым.
Самарский клуб объявил о переходе 28-летнего футболиста в среду, 1 июля. Соглашение рассчитано на год.
«У Сергея Булатова была просьба усилить состав полузащитником, обладающим набором определенных качеств. Денис — качественный российский игрок, который соответствует обозначенным критериям и возможностям нашего клуба. Конечно, у него были и другие предложения, но после детального общения с клубом и Сергеем Александровичем он сделал выбор в пользу «Крыльев». Рады, что удалось договориться о переходе сильного игрока в статусе свободного агента без прямых трансферных затрат», — приводит пресс-служба «Крыльев» слова Джабраилова.
Гендиректор отметил, что если сотрудничество будет устраивать обе стороны, то клуб начнет диалог с игроком о продлении соглашения.
Предыдущей командой Макарова был турецкий «Кайсериспор», с которым он расторг контракт из-за долгов по зарплате. Полузащитник также играл за московское «Динамо», «Рубин», «Нефтехимик» и вторую команду «Оренбурга».
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