Президент «Оренбурга» о нежелании отпускать Личку в «Краснодар»: «Может, мы сейчас тоже хотим Сперцяна забрать»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в комментарии для «СЭ» объяснил, почему клуб не хочет отпускать в «Краснодар» главного тренера команды Маркела Личку.

По информации «СЭ», оренбуржцы не намерены расставаться с 45-летним чешским специалистом.

«Мы занимаем очень простую позицию — у Марцела контракт, он его должен доработать. На клуб выходили люди из «Краснодара» и получили отрицательный ответ. Мало ли, кто что хочет. Мы, может, тоже хотели бы сейчас Сперцяна забрать. Мы для себя ставим определенные задачи, которые завязаны на тренере. Без тренера у нас будут проблемы. Желания менять что-либо у нас нет», — сказал Еремякин «СЭ».

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. После 17 туров РПЛ-2022/23 команда занимает седьмое место в турнирной таблице с 25 очками.