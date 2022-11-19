«Оренбург» не отпускает Личку в «Краснодар»

Как стало известно «СЭ», руководство «Оренбурга» не отпускает главного тренера команды Марцела Личку в «Краснодар».

Краснодарцы готовы назначить чеха на пост тренера в ближайшее время, но оренбуржцы препятствуют переходу специалиста.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» может отправить в отставку Александра Сторожука, который работает с командой с марта нынешнего года. После 17 туров РПЛ-2022/23 «быки» занимают восьмое место в турнирной таблице с 25 очками.

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Его команда занимает седьмую строчку с 25 очками в 17 играх, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.