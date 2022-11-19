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Сегодня, 13:20

Спортивный директор «Оренбурга» заявил о завершении переговоров с «Краснодаром» по возможному переходу Лички

Артем Бухаев
Корреспондент
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Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» сообщил, что клуб решил не отпускать главного тренера Марцела Личку в «Краснодар».

Ранее президент оренбуржской команды Василий Еремякин объяснил «СЭ», почему Личка не уйдет в «Краснодар».

«У нас действующий контракт и долгосрочные обязательства перед друг другом. Мы как работали, так и работаем. Кто-то там что-то хочет — это их желание. Мы тоже много, что хотим. У Марцела есть контракт, он делает свою работу. Не было предметного предложения, был интерес. Мы поговорили, нам объяснили позицию «Краснодара», мы им рассказали свое видение. На этом переговоры закончились», — сказал Андреев «СЭ».

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ оренбуржцы занимают седьмую строчку с 25 очками.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
Марцел Личка
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Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что Личка не намерен покидать команду
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
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Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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