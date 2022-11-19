Спортивный директор «Оренбурга» заявил о завершении переговоров с «Краснодаром» по возможному переходу Лички

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в комментарии для «СЭ» сообщил, что клуб решил не отпускать главного тренера Марцела Личку в «Краснодар».

Ранее президент оренбуржской команды Василий Еремякин объяснил «СЭ», почему Личка не уйдет в «Краснодар».

«У нас действующий контракт и долгосрочные обязательства перед друг другом. Мы как работали, так и работаем. Кто-то там что-то хочет — это их желание. Мы тоже много, что хотим. У Марцела есть контракт, он делает свою работу. Не было предметного предложения, был интерес. Мы поговорили, нам объяснили позицию «Краснодара», мы им рассказали свое видение. На этом переговоры закончились», — сказал Андреев «СЭ».

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. После 17 туров сезона-2022/23 в РПЛ оренбуржцы занимают седьмую строчку с 25 очками.