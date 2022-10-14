Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился прогнозом на матч ЦСКА — «Спартак» в 13-м туре РПЛ.

«1:2 [в пользу «Спартака»]. Планирую посетить этот матч, а при мне «Спартак» не проигрывает уже год», — сказал Гаджиев.

16 октября состоится матч ЦСКА — «Спартак» в Москве. Начало — в 20.00 (мск).

«Спартак» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА — четвертый с 24 баллами.