Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

ЦСКА не обыграет «Спартак», «Локомотив» победит «Торпедо». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Леонид Александров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Михаил Игнатов, Максим Мухин и Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Владимир Рыков и президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.

«Ростов» — «Урал»

Владимир Рыков — 3:1. У «Ростова» игра поставлена, «Урал» только приходит в себя после ухода Игоря Шалимова.

Камил Гаджиев — 2:0. Один из лидеров в домашнем матче против команды из нижней части таблицы.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
14 окт, 19:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:2
Урал

«Химки» — «Факел»

Владимир Рыков — 1:2. «Факел» набрал очки с «Зенитом», у команды хорошее настроение. «Химки» строят свою игру, но там проблемы: отстраняют игроков, и есть задержки по зарплате.

Камил Гаджиев — 1:1. Идеальный счет в игре двух аутсайдеров.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Факел

«Торпедо» — «Локомотив»

Владимир Рыков — 0:1. После увольнения немцев «Локо» должен выиграть.

Камил Гаджиев — 1:2. «Локо» получает много критики, за счет эмоций должен обыграть худшую на данный момент команду РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (9-е поле) (Москва)
Торпедо М
Локомотив

«Краснодар» — «Ахмат»

Владимир Рыков — 2:1. Без лидера команды Трошечкина «Ахмату» будет тяжело.

Камил Гаджиев — 2:1. Фактор своего поля сыграет роль в поединке равных команд.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

«Динамо» — «Оренбург»

Владимир Рыков — 2:0. «Динамо» дома окажется сильнее.

Камил Гаджиев — 1:0. Не самые забивные команды, ставлю на минимальную домашнюю победу москвичей.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

«Крылья Советов» — «Сочи»

Владимир Рыков — 1:1. «Крылья» играют дома, но Нобоа должен сказать свое слово.

Камил Гаджиев — 1:2. Люблю сочинскую команду, поэтому просто желаю ей победы.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Сочи

«Нижний Новгород» — «Зенит»

Владимир Рыков — 0:2. «Зенит» сильнее, после потери очков в прошлом туре питерцы выиграют.

Камил Гаджиев — 1:2. Лидер есть лидер, даже в гостях обязан побеждать.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Зенит

ЦСКА — «Спартак»

Владимир Рыков — 2:2. В дерби хочется увидеть атакующий футбол с обеих сторон, надеюсь на результативную ничью.

Камил Гаджиев — 1:2. Планирую посетить этот матч, а при мне «Спартак» не проигрывает уже год.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак
Владимир Рыков
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
Камил Гаджиев
50
68
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
СДК Федерации хоккея Москвы отстранил 13-летнего игрока до конца сезона за удар клюшкой по голове
Спортивный директор «Ростова» считает, что судья убил команду в матче с «Уралом»
Умер исполнитель роли Хагрида в «Гарри Поттере» актер Робби Колтрейн
Подоляк заявил о поиске Украиной способа продолжить работу Starlink
Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
«Что вы лыбитесь?» У Турбина и Карпина был конфликт — судью отстранили на полтора года
Нападающий «Ахмата» Ильин — о матче с «Краснодаром»: «Мы провели хорошую подготовку»
Пименов считает, что главный тренер «Динамо» Йоканович не доработает до зимы
«Ростов» — «Урал»: видеообзор матча РПЛ
Карпин — о судействе в матче с «Уралом»: «Судья ничего не видел сегодня. Абсолютно ничего»
«Ростов» — «Урал»: Турбин ошибочно не удалил ростовчанина Миронова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Стою голым в судейской. Вдруг бросается овчарка — хорошо, ничего не оторвала». Матчи ЦСКА со «Спартаком» навсегда запомнились этому арбитру

Нового босса «Локомотива» знают только по допинг-скандалу. Что Нагорных даст клубу?
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости