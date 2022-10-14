ЦСКА не обыграет «Спартак», «Локомотив» победит «Торпедо». Прогнозы на 13-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-защитник «Динамо» Владимир Рыков и президент Fight Nights Global Камил Гаджиев

«Ростов» — «Урал»

Владимир Рыков — 3:1. У «Ростова» игра поставлена, «Урал» только приходит в себя после ухода Игоря Шалимова.

Камил Гаджиев — 2:0. Один из лидеров в домашнем матче против команды из нижней части таблицы.

«Химки» — «Факел»

Владимир Рыков — 1:2. «Факел» набрал очки с «Зенитом», у команды хорошее настроение. «Химки» строят свою игру, но там проблемы: отстраняют игроков, и есть задержки по зарплате.

Камил Гаджиев — 1:1. Идеальный счет в игре двух аутсайдеров.

«Торпедо» — «Локомотив»

Владимир Рыков — 0:1. После увольнения немцев «Локо» должен выиграть.

Камил Гаджиев — 1:2. «Локо» получает много критики, за счет эмоций должен обыграть худшую на данный момент команду РПЛ.

«Краснодар» — «Ахмат»

Владимир Рыков — 2:1. Без лидера команды Трошечкина «Ахмату» будет тяжело.

Камил Гаджиев — 2:1. Фактор своего поля сыграет роль в поединке равных команд.

«Динамо» — «Оренбург»

Владимир Рыков — 2:0. «Динамо» дома окажется сильнее.

Камил Гаджиев — 1:0. Не самые забивные команды, ставлю на минимальную домашнюю победу москвичей.

«Крылья Советов» — «Сочи»

Владимир Рыков — 1:1. «Крылья» играют дома, но Нобоа должен сказать свое слово.

Камил Гаджиев — 1:2. Люблю сочинскую команду, поэтому просто желаю ей победы.

«Нижний Новгород» — «Зенит»

Владимир Рыков — 0:2. «Зенит» сильнее, после потери очков в прошлом туре питерцы выиграют.

Камил Гаджиев — 1:2. Лидер есть лидер, даже в гостях обязан побеждать.

ЦСКА — «Спартак»

Владимир Рыков — 2:2. В дерби хочется увидеть атакующий футбол с обеих сторон, надеюсь на результативную ничью.

Камил Гаджиев — 1:2. Планирую посетить этот матч, а при мне «Спартак» не проигрывает уже год.