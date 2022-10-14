ЦСКА не обыграет «Спартак», «Локомотив» победит «Торпедо». Прогнозы на 13-й тур РПЛ
Владимир Рыков — 3:1. У «Ростова» игра поставлена, «Урал» только приходит в себя после ухода Игоря Шалимова.
Камил Гаджиев — 2:0. Один из лидеров в домашнем матче против команды из нижней части таблицы.
Владимир Рыков — 1:2. «Факел» набрал очки с «Зенитом», у команды хорошее настроение. «Химки» строят свою игру, но там проблемы: отстраняют игроков, и есть задержки по зарплате.
Камил Гаджиев — 1:1. Идеальный счет в игре двух аутсайдеров.
Владимир Рыков — 0:1. После увольнения немцев «Локо» должен выиграть.
Камил Гаджиев — 1:2. «Локо» получает много критики, за счет эмоций должен обыграть худшую на данный момент команду РПЛ.
Владимир Рыков — 2:1. Без лидера команды Трошечкина «Ахмату» будет тяжело.
Камил Гаджиев — 2:1. Фактор своего поля сыграет роль в поединке равных команд.
Владимир Рыков — 2:0. «Динамо» дома окажется сильнее.
Камил Гаджиев — 1:0. Не самые забивные команды, ставлю на минимальную домашнюю победу москвичей.
Владимир Рыков — 1:1. «Крылья» играют дома, но Нобоа должен сказать свое слово.
Камил Гаджиев — 1:2. Люблю сочинскую команду, поэтому просто желаю ей победы.
Владимир Рыков — 0:2. «Зенит» сильнее, после потери очков в прошлом туре питерцы выиграют.
Камил Гаджиев — 1:2. Лидер есть лидер, даже в гостях обязан побеждать.
Владимир Рыков — 2:2. В дерби хочется увидеть атакующий футбол с обеих сторон, надеюсь на результативную ничью.
Камил Гаджиев — 1:2. Планирую посетить этот матч, а при мне «Спартак» не проигрывает уже год.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
12
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|1 : 2
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1