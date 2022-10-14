Рианчо считает, что любой тренер в мире хочет тренировать «Локомотив»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что любой тренер был бы рад возглавить «Локомотив».

«Я сейчас учусь в испанской футбольной школе, получаю лицензию. «Локомотив» пока со мной не связывался. Сейчас я хочу закончить обучение, но могу уверенно сказать, что «Локомотив» — топ европейский клуб.

Думаю, любой тренер в мире хочет тренировать эту команду. Если они хотят тренера испанца, могут позвонить мне, обсудить со мной, я готов к диалогу», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

8 октября московский клуб покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн из-за неудовлетворительных результатов команды. 13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.