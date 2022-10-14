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Сегодня, 13:20

Рианчо считает, что любой тренер в мире хочет тренировать «Локомотив»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что любой тренер был бы рад возглавить «Локомотив».

«Я сейчас учусь в испанской футбольной школе, получаю лицензию. «Локомотив» пока со мной не связывался. Сейчас я хочу закончить обучение, но могу уверенно сказать, что «Локомотив» — топ европейский клуб.

Думаю, любой тренер в мире хочет тренировать эту команду. Если они хотят тренера испанца, могут позвонить мне, обсудить со мной, я готов к диалогу», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

8 октября московский клуб покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн из-за неудовлетворительных результатов команды. 13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера.

 
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-lyuboj-trener-v-mire-hochet-trenirovat-lokomotiv/?utm_source=rb&utm_medium=holding&utm_campaign=rb_premium&utm_content=post
ФК Локомотив (Москва)
Рауль Рианчо
9
6
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 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
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 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
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 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
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 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
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 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
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 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
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 - : -
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