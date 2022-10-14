Губерниев поддержал Нагорных в качестве председателя совета директоров «Локомотива»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров клуба. Ранее этот пост покинул Александр Плутник.

«Поддерживаю это решение. Прошлая команда показала свою потенцию. Нагорных — прекрасный менеджер и руководитель. Скоро увидим от «Локомотива» напряжение. «Локомотив» нам нужен сильный», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

13 октября «Локомотив» объявил о назначении Андрея Федорова исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Локомотив» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.