РПЛ опубликовала список претендентов на звание автора лучшего гола в феврале

Пресс-служба Тинькофф РПЛ опубликовала список претендентов на звание автора лучшего гола в феврале/марте.

В список попали восемь мячей, которые были забиты с 19-го по 22-й туры РПЛ.

На награду претендуют Юсуф Языджи (ЦСКА), Иван Сергеев, Данил Круговой, Малком (все — «Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Дмитрий Полоз («Ростов») и Даниил Уткин («Ахмат»).

Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.