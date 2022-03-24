В ЦСКА сообщили, что Языджи не планирует покидать клуб

В ЦСКА рассказали, что Языджи не планирует покидать клуб

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов сообщил, что нападающий Юсуф Языджи не планирует покидать московский клуб.

«Только что общались с представителями Юсуфа. Он не планирует покидать ЦСКА», — сказал Аксенов.

25-летний Языджи перешел в ЦСКА этой зимой из «Лилля» на правах аренды. После зимней паузы игрок в 4 матчах за армейцев забил 6 голов.

После 22 туров РПЛ ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка.