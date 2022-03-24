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«Комитет по этике — полуцирковая организация». Червиченко — о штрафе и дисквалификации Слуцкого

Червиченко отреагировал на штраф и условную дисквалификации Слуцкого
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал «СЭ» свое мнение по поводу решения Комитета по этике РФС в отношении тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Честно говоря, считаю, что любой тренер, относящийся серьезно к своей работе, имеет право вспылить. Я как-то разговаривал с представителями «Ростова», и все отнеслись к этому с пониманием. Ну вспылил — хотел выиграть, не получилось. Он выплеснул свои эмоции. Я вообще считаю этот комитет полуцирковой организацией, а тех, кто там в нем состоит, просто прикольно проводящих время. Если бы они делали сотую часть того, что делает Слуцкий для футбола, то, наверное, в нашем футболе было больше пользы», — сказал Червиченко корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Тренер был оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона-2021/22.

Напомним, что после матча 21-го тура Тинькофф российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Ростов» (1:2) Слуцкий раскритиковал главного арбитра встречи Виталия Мешков.

Андрей Червиченко
Леонид Слуцкий
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