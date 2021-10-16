Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Зенита» тульскому «Арсеналу» (1:2) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

«Второе поражение «Зенита» подряд? Наверное, они забыли, как играть без помощи судьи, — сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Конечно, это одна из самых сильных команд у нас в чемпионате, у которой больше всех шансов на чемпионство. У «Спартака» есть сегодня шансы выйти на второе место и вступить в гонку с питерцами, но мне кажется, что красно-белые не наберут три очка в дерби. Промеса будет очень сильно не хватать».

В предыдущем, 10-м туре российского чемпионата «Зенит» уступил «Сочи» (1:2). Команда Сергея Семака сохраняет лидерство в турнирной таблице с 23 очками после 11 матчей.