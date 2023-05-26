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Сегодня, 17:45

Представитель Тюкавина высказался о будущем своего клиента при новом главном тренере «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Алексей Сафонов, представляющий интересы 20-летнего нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента при новом главном тренере столичной команды.

«Я отвечу просто. У него еще есть действующий контракт, поэтому без разницы, кто будет новый тренер. Я не совсем даже смысл вопроса понимаю. То есть мне, что-то не нравится, я хочу уйти? В любом случаи мы должны свой контракт отработать», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

14 мая «Динамо» объявило об уходе Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду готовит Павел Алпатов. По информации «СЭ», летом бело-голубых может возглавить Марко Николич.

После 28 туров «Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/predstavitel-tyukavina-bez-raznitsy-kto-budet-novyy-trener-dinamo
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марко Николич
Славиша Йоканович
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Александр Соболев

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Спартак

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