Агент Батракова подтвердил возможный визит представителей «ПСЖ» в Москву

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, подтвердил информацию о возможном визите спортивного директора «ПСЖ» Луиша Кампуша в Москву для переговоров по футболисту.

«У меня есть информация, что или он, или кто-то из его ближайших помощников должны прилететь в Москву. Общаться они будут в первую очередь с клубом», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

Ранее о возможном визите Кампуша сообщал инсайдер Иван Карпов.

20-летний Батраков является воспитанником «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 12 результативных передач.

В начале апреля в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны «ПСЖ». По данным Transfermarkt, стоимость игрока сборной России составляет 25 миллионов евро.

После 29 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

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