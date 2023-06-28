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Представитель Клаудиньо опроверг возможный переход футболиста во «Фламенго»

Алина Савинова
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Гильерме Миранда, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что футболист не намерен переходить во «Фламенго».

«Клаудиньо может перейти во «Фламенго»? Это фейк», — цитирует Миранду Sport24.

Ранее UOL сообщил, что «Фламенго» готов предложить 12 миллионов евро за трансфер бразильского футболиста.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ на его счету 5 забитых мячей и 10 голевых передач в 24 играх. В феврале этого года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-28-predstavitel-klaudino-oproverg-vozmozhnyy-perekhod-braziltsa-iz-zenita-vo-flamengo
Клаудиньо
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