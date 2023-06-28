Представитель Клаудиньо опроверг возможный переход футболиста во «Фламенго»
Гильерме Миранда, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что футболист не намерен переходить во «Фламенго».
«Клаудиньо может перейти во «Фламенго»? Это фейк», — цитирует Миранду Sport24.
Ранее UOL сообщил, что «Фламенго» готов предложить 12 миллионов евро за трансфер бразильского футболиста.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В минувшем сезоне РПЛ на его счету 5 забитых мячей и 10 голевых передач в 24 играх. В феврале этого года 26-летний бразилец получил российское гражданство.
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4
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5
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
|Балтика
|0
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|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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