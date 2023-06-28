Гранат предполагает, что Личка может по-новому раскрыть Захаряна
Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном продлении контракта полузащитника Арсена Захаряна с московским клубом.
Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Динамо» предложит футболисту новый долгосрочный контракт.
«В «Динамо» пришел новый тренер. Арсену сейчас надо будет доказывать, на что он способен. Возможно, Личка раскроет Захаряна по-новому, и он будет играть, как при Шварце. Если у Арсена есть мысли о европейском клубе, то надо договариваться с «Динамо» и прописывать какой-то пункт о том, чтобы его спокойно отпустили, если поступит предложение из Европы», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.
Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.
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