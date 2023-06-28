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Сегодня, 15:06

Гранат предполагает, что Личка может по-новому раскрыть Захаряна

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном продлении контракта полузащитника Арсена Захаряна с московским клубом.

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Динамо» предложит футболисту новый долгосрочный контракт.

«В «Динамо» пришел новый тренер. Арсену сейчас надо будет доказывать, на что он способен. Возможно, Личка раскроет Захаряна по-новому, и он будет играть, как при Шварце. Если у Арсена есть мысли о европейском клубе, то надо договариваться с «Динамо» и прописывать какой-то пункт о том, чтобы его спокойно отпустили, если поступит предложение из Европы», — приводит «РБ Спорт» слова Граната.

Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-granat-vozmozhno-lichka-raskroet-zaharyana-po-novomu-i-on-zaigraet-kak-pri-shvartse/
Арсен Захарян
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