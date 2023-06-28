Вратарь «Пари НН» Анисимов перешел в «КАМАЗ»
«Пари НН» объявил о переходе вратаря Артура Анисимова в «КАМАЗ».
«Спасибо за все, Артур! Такой он у нас только один, человек, который с нами был со дня основания клуба. Голкипер «Пари НН» Артур Анисимов провел с нами 8 лет, сыграл 152 матча. Мы не прощаемся! Удачи тебе в новой команде!» — говорится в заявлении нижегородцев.
Анисимов покинул «Пари НН» на правах свободного агента. Срок контракта 30-летнего россиянина с «КАМАЗом» не уточняется.
Источник: https://t.me/fcnn52/7538
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