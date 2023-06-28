Вратарь «Пари НН» Анисимов перешел в «КАМАЗ»

«Пари НН» объявил о переходе вратаря Артура Анисимова в «КАМАЗ».

«Спасибо за все, Артур! Такой он у нас только один, человек, который с нами был со дня основания клуба. Голкипер «Пари НН» Артур Анисимов провел с нами 8 лет, сыграл 152 матча. Мы не прощаемся! Удачи тебе в новой команде!» — говорится в заявлении нижегородцев.

Анисимов покинул «Пари НН» на правах свободного агента. Срок контракта 30-летнего россиянина с «КАМАЗом» не уточняется.