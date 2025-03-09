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Представитель Дзюбы о ситуации с контрактом игрока с «Акроном»: «Мне кажется, Артем не прочь продолжить карьеру в следующем году»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы ответил «СЭ» на вопрос о мотивации футболиста.

В матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» Дзюба забил гол, который стал для него 234-м в карьере. Благодаря этому форвард опередил Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

«Если говорить про будущее, мне кажется, мотивации еще у него будет достаточно и на следующий сезон. Посмотрим. Понятно, контракт с «Акроном» до конца этого сезона. Пока не было никаких разговоров на тему продления, но, мне кажется, что он будет не прочь продолжить карьеру в следующем году. Тем более, не забываем про рекорд Лоськова, который еще не пал, и к которому Артем очень близок. Да и от Кержакова, точнее, от потенциальных преследователей на будущее надо оторваться в списке лучших по голам.

Поиск мотивации никогда не был проблемой. Думаю, что и на этот раз с этим проблем не возникнет. Поэтому все скептики, которые говорили, что вот: «Дзюба подписал контракт, (тогда с «Локомотивом») и потерял мотивацию...». Это все не так. Любой человек, кто знает его чуть-чуть ближе, чем по комментариям «Спорт-Экспресса», Sports.ru или в Telegram-каналах, поймут, о чем я говорю. Что этому человеку мотивации не занимать в любом споре, в любой тренировке. А уж если говорить об официальных матчах, так тем более. Поэтому поживем-увидим. Пока же поздравляем всех поклонников Артема, болельщиков «Акрона» и вообще всех, кто за него переживал все это время и был рядом с ним, — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).

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Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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