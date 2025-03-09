Представитель Дзюбы о ситуации с контрактом игрока с «Акроном»: «Мне кажется, Артем не прочь продолжить карьеру в следующем году»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы ответил «СЭ» на вопрос о мотивации футболиста.

В матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» Дзюба забил гол, который стал для него 234-м в карьере. Благодаря этому форвард опередил Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

«Если говорить про будущее, мне кажется, мотивации еще у него будет достаточно и на следующий сезон. Посмотрим. Понятно, контракт с «Акроном» до конца этого сезона. Пока не было никаких разговоров на тему продления, но, мне кажется, что он будет не прочь продолжить карьеру в следующем году. Тем более, не забываем про рекорд Лоськова, который еще не пал, и к которому Артем очень близок. Да и от Кержакова, точнее, от потенциальных преследователей на будущее надо оторваться в списке лучших по голам.

Поиск мотивации никогда не был проблемой. Думаю, что и на этот раз с этим проблем не возникнет. Поэтому все скептики, которые говорили, что вот: «Дзюба подписал контракт, (тогда с «Локомотивом») и потерял мотивацию...». Это все не так. Любой человек, кто знает его чуть-чуть ближе, чем по комментариям «Спорт-Экспресса», Sports.ru или в Telegram-каналах, поймут, о чем я говорю. Что этому человеку мотивации не занимать в любом споре, в любой тренировке. А уж если говорить об официальных матчах, так тем более. Поэтому поживем-увидим. Пока же поздравляем всех поклонников Артема, болельщиков «Акрона» и вообще всех, кто за него переживал все это время и был рядом с ним, — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).