Дзюба — о бомбардирском рекорде: «Ощутил ли себя великим? Это должны говорить другие»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, ощутил ли он себя великим после того, как побил бомбардирский рекорд Александра Кержакова.

В воскресенье, 9 марта, 36-летний футболист в матче 20-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:0) забил 234-й мяч в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Спасибо моим близким, супруге, малышам, всем, кто был со мной. Я благодарен им, спасибо господу богу, что так получилось, что я к 36 годам не получил таких травм. Ощутил ли себя великим? Это должны говорить другие. Чтобы ощутить себя великим, нужно, чтобы прошло какое-то время», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Всего на его счету 5 забитых мячей за тольяттинскую команду. Ранее форвард также играл в «Зените» (108 голов), «Спартаке» (38), «Ростове» (20), «Томи» (14), «Локомотиве» (12), «Арсенале» (6) и турецком «Адана Демирспор» (1). За сборную России Дзюба забил 30 голов.