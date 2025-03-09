Представитель Дзюбы поздравил форварда с рекордом: «Для любого футболиста, особенно нападающего, важны голы»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в комментарии для «СЭ» поздравил форварда с рекордом по голам в истории российского футбола.

В матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» Дзюба забил гол, который стал для него 234-м в карьере. Благодаря этому форвард опередил Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

«Я думаю, что для любого футболиста, особенно для нападающего, важны голы. А войти в историю российского футбола, я надеюсь, на долгие годы вперед — важное событие. Если говорить конкретно про текущий момент, то, безусловно, командная победа важнее. «Акрону» важно закрепиться, Артем про это не раз говорил. Но, безусловно, это огромное событие в жизни Артема. Поздравим его по прилету в Москву.

Через несколько дней уже следующая игра, поэтому, думаю, полное осознание этого момента придет чуть позже, может быть, после сезона. Должно пройти какое-то время для осознания этой истории. Но, я надеюсь, что наше футбольное комьюнити по достоинству оценит это достижение. Понятно, что это не НХЛ с Овечкиным, но все же важное событие для отечественного футбола. Я настаиваю на этом. Безотносительно того, Дзюба это, Кержаков или любой другой нападающий. Но важно про это говорить, говорить много. Важно создавать ажиотаж вокруг рекордов. Я не перестану это повторять. Надеюсь, меня услышат в РПЛ, РФС, и наши коллеги-журналисты и блогеры. Слышал, даже неспортивные издания про это говорят в новостях. Это здорово! Надо больше это обсуждать и уделять этому внимание», — сказал Гольдман «СЭ».

Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны.

Дзюба забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).