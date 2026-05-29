Ковалев продлил контракт с «Балтикой» до 2027 года

«Балтика» объявила о продлении контракта с полузащитником Юрием Ковалевым. Новое соглашение рассчитано до 10 июня 2027 года.

Футболист перешел в калининградскую команду в феврале 2024-го. За это время он принял участие в 62 матчах во всех турнирах, отметившись 3 голами и 8 результативными передачами. В сезоне-2025/26 33-летний полузащитник провел 24 игры и сделал 2 голевые передачи.

Ранее Ковалев также выступал за «Оренбург», тульский «Арсенал» и солигорский «Шахтер».

По итогам сезона-2025/26 «Балтика» с 46 очками заняла шестое место в чемпионате России.

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