Дзюба: «Я готов вернуться в сборную России»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России.

20 декабря стало известно, что ФИФА подтвердила: нападающий Александр Кержаков вместо Андрея Аршавина забил второй мяч России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае официального пересчета Кержаков сравняется с рекордом Дзюбы для бомбардиров национальной команды — по 31 мячу.

«Готов вернуться в сборную», — цитирует форварда «РБ Спорт».

В сезоне-2025/26 37-летний Дзюба в 16 матчах за «Акрон» забил 5 голов и сделал 4 результативных паса.

Форвард после долгого перерыва сыграл за сборную 19 марта и в матче с Гренадой (5:0) отметился рекордным, 31-м голом. На счету нападающего 56 игр за национальную команду.