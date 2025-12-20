20 декабря 2025, 15:00

Дзюба: «Я готов вернуться в сборную России»

Руслан Минаев
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России.

20 декабря стало известно, что ФИФА подтвердила: нападающий Александр Кержаков вместо Андрея Аршавина забил второй мяч России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае официального пересчета Кержаков сравняется с рекордом Дзюбы для бомбардиров национальной команды — по 31 мячу.

«Готов вернуться в сборную», — цитирует форварда «РБ Спорт».

В сезоне-2025/26 37-летний Дзюба в 16 матчах за «Акрон» забил 5 голов и сделал 4 результативных паса.

Форвард после долгого перерыва сыграл за сборную 19 марта и в матче с Гренадой (5:0) отметился рекордным, 31-м голом. На счету нападающего 56 игр за национальную команду.

Артем Дзюба и&nbsp;Александр Кержаков на&nbsp;тренировке сборной России в&nbsp;2012 году.И все-таки Кержаков забил Германии в 2005-м. От решения РФС зависит, догонит ли он Дзюбу по голам за сборную

Источник: РБ Спорт
