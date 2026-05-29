Спортивный директор «Балтики» Маргарян: «Андраде — футболист с большим сердцем. Желаю ему удачи в «Зените»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян заявил, что бывший защитник команды Кевин Андраде сразу же по приезде в Россию оправдал ожидания клуба.

Футболист присоединился к «Балтике» в начале 2024 года. 23 мая сообщалось о переходе 26-летнего колумбийца в «Зенит».

«У нас было ощущение, что он принесет команде стабильность, и это тот самый недостающий ингредиент, которого не хватало в нашем командном «супе». Так и случилось. Его сразу приняли партнеры, и он быстро стал ключевым игроком. Я помню, как уже в первом сезоне Игнашевич доверил ему капитанскую повязку. Перед тем матчем Кевин эмоционально, но очень осознанно произнес важные слова в раздевалке. Стало ясно: это футболист с большим сердцем, мужеством и внутренней харизмой. В его голосе не было показного пафоса, зато звучала авторитетная, спокойная сила», — написал Маргарян в своем Telegram-канале.

Он также отметил большое уважение защитника к клубу. По словам Маргаряна, когда «Балтика» вылетела из высшего дивизиона, футболист решил остаться в команде и помочь ей вернуться в элиту, несмотря на предложения от других клубов РПЛ.

«Кевин — настоящий профессионал. Он чрезвычайно внимательно относится к своему здоровью и подготовке. Конечно, бывали и неудачные моменты, ошибки, карточки, матчи, где он допускал промахи. Но для меня лично Кевин Андраде стал настоящим лицом клуба. Народная любовь болельщиков и прозвище «министр обороны» совершенно не случайны. Именно на таких игроках, как он, держится команда. Поэтому желаю Кевину всего самого наилучшего и огромной удачи в новом большом клубе. Надеюсь, этот трансфер приблизит его к мечте — игре за национальную сборную Колумбии», — добавил спортивный директор.

В сезоне-2025/26 Андраде провел за «Балтику» 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Всего на его счету 83 игры в составе калининградской команды, 3 забитых мяча и 1 результативная передача. Ранее Андраде играл за «Америку Кали» и «Платенсе» (на правах аренды).

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