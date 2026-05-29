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Спортивный директор «Балтики» Маргарян: «Андраде — футболист с большим сердцем. Желаю ему удачи в «Зените»

Алина Савинова

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян заявил, что бывший защитник команды Кевин Андраде сразу же по приезде в Россию оправдал ожидания клуба.

Футболист присоединился к «Балтике» в начале 2024 года. 23 мая сообщалось о переходе 26-летнего колумбийца в «Зенит».

«У нас было ощущение, что он принесет команде стабильность, и это тот самый недостающий ингредиент, которого не хватало в нашем командном «супе». Так и случилось. Его сразу приняли партнеры, и он быстро стал ключевым игроком. Я помню, как уже в первом сезоне Игнашевич доверил ему капитанскую повязку. Перед тем матчем Кевин эмоционально, но очень осознанно произнес важные слова в раздевалке. Стало ясно: это футболист с большим сердцем, мужеством и внутренней харизмой. В его голосе не было показного пафоса, зато звучала авторитетная, спокойная сила», — написал Маргарян в своем Telegram-канале.

Он также отметил большое уважение защитника к клубу. По словам Маргаряна, когда «Балтика» вылетела из высшего дивизиона, футболист решил остаться в команде и помочь ей вернуться в элиту, несмотря на предложения от других клубов РПЛ.

«Кевин — настоящий профессионал. Он чрезвычайно внимательно относится к своему здоровью и подготовке. Конечно, бывали и неудачные моменты, ошибки, карточки, матчи, где он допускал промахи. Но для меня лично Кевин Андраде стал настоящим лицом клуба. Народная любовь болельщиков и прозвище «министр обороны» совершенно не случайны. Именно на таких игроках, как он, держится команда. Поэтому желаю Кевину всего самого наилучшего и огромной удачи в новом большом клубе. Надеюсь, этот трансфер приблизит его к мечте — игре за национальную сборную Колумбии», — добавил спортивный директор.

В сезоне-2025/26 Андраде провел за «Балтику» 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Всего на его счету 83 игры в составе калининградской команды, 3 забитых мяча и 1 результативная передача. Ранее Андраде играл за «Америку Кали» и «Платенсе» (на правах аренды).

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ФК Балтика
ФК Зенит
Кевин Андраде
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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