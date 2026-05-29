Спортивный директор «Балтики» Маргарян: «Андраде — футболист с большим сердцем. Желаю ему удачи в «Зените»
Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян заявил, что бывший защитник команды Кевин Андраде сразу же по приезде в Россию оправдал ожидания клуба.
Футболист присоединился к «Балтике» в начале 2024 года. 23 мая сообщалось о переходе 26-летнего колумбийца в «Зенит».
«У нас было ощущение, что он принесет команде стабильность, и это тот самый недостающий ингредиент, которого не хватало в нашем командном «супе». Так и случилось. Его сразу приняли партнеры, и он быстро стал ключевым игроком. Я помню, как уже в первом сезоне Игнашевич доверил ему капитанскую повязку. Перед тем матчем Кевин эмоционально, но очень осознанно произнес важные слова в раздевалке. Стало ясно: это футболист с большим сердцем, мужеством и внутренней харизмой. В его голосе не было показного пафоса, зато звучала авторитетная, спокойная сила», — написал Маргарян в своем Telegram-канале.
Он также отметил большое уважение защитника к клубу. По словам Маргаряна, когда «Балтика» вылетела из высшего дивизиона, футболист решил остаться в команде и помочь ей вернуться в элиту, несмотря на предложения от других клубов РПЛ.
«Кевин — настоящий профессионал. Он чрезвычайно внимательно относится к своему здоровью и подготовке. Конечно, бывали и неудачные моменты, ошибки, карточки, матчи, где он допускал промахи. Но для меня лично Кевин Андраде стал настоящим лицом клуба. Народная любовь болельщиков и прозвище «министр обороны» совершенно не случайны. Именно на таких игроках, как он, держится команда. Поэтому желаю Кевину всего самого наилучшего и огромной удачи в новом большом клубе. Надеюсь, этот трансфер приблизит его к мечте — игре за национальную сборную Колумбии», — добавил спортивный директор.
В сезоне-2025/26 Андраде провел за «Балтику» 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол. Всего на его счету 83 игры в составе калининградской команды, 3 забитых мяча и 1 результативная передача. Ранее Андраде играл за «Америку Кали» и «Платенсе» (на правах аренды).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
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4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
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5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
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Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0