«Краснодар» — «Балтика»: прямая трансляция матча РПЛ

«Краснодар» и «Балтика» сыграют в чемпионате России 19 апреля

«Краснодар» и «Балтика» сыграют в 25-м туре РПЛ в воскресенье, 19 апреля. Матч в Краснодаре на стадионе «Краснодар» начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «быков» и калининградцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Ключевые события и результат игры »Краснодар» — «Балтика» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Краснодар» — «Балтика» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.15 мск, за 15 минут до игры. Трансляция также пройдет на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

В 24 турах чемпионата России «Краснодар» набрал 53 очка и занимал первое место, у «Балтики» — 44 очка и четвертая строчка в таблице.

Предыдущим соперником черно-зеленых был «Зенит» (1:1), а балтийцы также сыграли вничью с «Пари НН» (2:2).

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