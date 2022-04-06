Ашот Хачатурянц: «Решение арбитра Панина вызывает серьезные опасения»

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказался по поводу судейства матчей Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Хотелось бы прокомментировать решения судейского комитета РФС, чтобы четко расставить акценты и объяснить свою позицию по поводу судейства матчей РПЛ, — приводит слова Хачатурянца пресс-служба РПЛ. — Неделю назад мы провели двухдневный сбор-семинар арбитров РПЛ перед завершающей частью сезона. На этом сборе я лично общался с судьями, а менеджер судей РПЛ Николай Иванов, человек, отвечающий за их подготовку, четко разъяснил рефери актуальные трактовки спорных моментов встреч, а также алгоритм взаимодействия арбитр — ВАР».

По словам председателя судейского комитета РФС, по итогам сбора был получен позитивный отклик арбитров.

«Мы готовы проводить такие встречи регулярно. При этом очень важно, чтобы рефери осознавали свою ответственность. Каждое очко в решающей части сезона для клубов имеет значение, и у каждой судейской ошибки, у каждого неверного решения есть последствия. Нам не нужны быстрые и неправильные решения судей. У них есть время в сложных и спорных моментах посоветоваться с коллегами, посмотреть повтор у монитора, когда это возможно», — сказал он.

Также Хачатурянц прокомментировал решение главного арбитра матча 23-го тура премьер-лиги ЦСКА — «Урал» (2:2) Игоря Панина не назначать пенальти в ворота московского клуба.

«Решение арбитра Игоря Панина, который долго изучал момент с возможным 11-метровым и в итоге не назначил пенальти, а также столь оперативное и преждевременное завершение матча, сложно объяснимо и вызывает серьезные опасения. Диалог с судьями мы ведем постоянно. Надеюсь, что рефери это понимают и проведут концовку сезона достойно и без результативных ошибок», — подытожил председателя судейского комитета.

Сегодня, 6 апреля, судейский комитет РФС принял решение об отстранении Панина, а также арбитров матча «Краснодар» — «Динамо» (0:1) Алексея Сухого и Артема Любимова до конца сезона.