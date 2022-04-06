Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:26

Мостовой предложил штрафовать судей за ошибочные решения в матчах РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение судейского комитета РФС отстранить троих арбитров до конца сезона-2021/22.

«Конечно, сможем играть без троих судей. У нас же их не десять человек, их много. Я еще очень много-много лет назад говорил, что если футболистов наказывают, штрафуют, то почему бы судей нет? Мы видим, что в последнее время у нас участились судейские ошибки. Их стало очень много, учитывая, что у нас есть ВАР, который должен помогать. Но они видят, что ошибаются. Что делать для исправления ситуации? Есть комитет и люди, которые разбираются в этом. Они и должны решать», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

По итогам заседания судейского комитета РФС сегодня, 6 апреля, за ошибки в матчах 23-го тура Тинькофф РПЛ до конца сезона были отстранены Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Сергей Карасев получил отстранение на 1 матч, Павел Шадыханов — на 2.

2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Хохлов поддержал решение отстранить трех арбитров до конца сезона после ошибок в 23-м туре РПЛ
РФС наказал своих арбитров. УЕФА и ФИФА скоро накажут РФС
Ашот Хачатурянц: «Решение арбитра Панина вызывает серьезные опасения»
«Мне от этого ни холодно ни жарко. Три очка не вернуть». Президент «Урала» Иванов — об отстранении судьи Панина до конца сезона
КДК РФС оштрафовал Сандро Шварца на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны во время матча с «Краснодаром»
КДК РФС оштрафовал Ваноли на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны в матче с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ашот Хачатурянц: «Решение арбитра Панина вызывает серьезные опасения»

Хохлов поддержал решение отстранить трех арбитров до конца сезона после ошибок в 23-м туре РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости