Мостовой предложил штрафовать судей за ошибочные решения в матчах РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение судейского комитета РФС отстранить троих арбитров до конца сезона-2021/22.

«Конечно, сможем играть без троих судей. У нас же их не десять человек, их много. Я еще очень много-много лет назад говорил, что если футболистов наказывают, штрафуют, то почему бы судей нет? Мы видим, что в последнее время у нас участились судейские ошибки. Их стало очень много, учитывая, что у нас есть ВАР, который должен помогать. Но они видят, что ошибаются. Что делать для исправления ситуации? Есть комитет и люди, которые разбираются в этом. Они и должны решать», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

По итогам заседания судейского комитета РФС сегодня, 6 апреля, за ошибки в матчах 23-го тура Тинькофф РПЛ до конца сезона были отстранены Игорь Панин, Артем Любимов и Алексей Сухой. Сергей Карасев получил отстранение на 1 матч, Павел Шадыханов — на 2.