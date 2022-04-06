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Судейство

Сегодня, 15:58

Тихонов: «У нас дефицит футболистов и судей. У нас везде все в дефиците»

Тихонов заявил, что в России дефицит судей и футболистов
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов отреагировал на решение судейского комитета РФС отстранить троих арбитров до конца сезона-2021/22.

«Знаете, как обычно — футболисты не могут ошибаться, значит, судьи тоже не могут. Каждый должен отвечать за свои ошибки. Я понимаю, что это случается, бывает, но сейчас есть ВАР, который помогает арбитрам. Без него можно было бы сказать, что судья не увидел, просмотрел или что-то еще, но если принимается неправильное решение с помощью ВАР, это действительно грубые ошибки и это совсем неправильно.
Понимаете, у нас дефицит футболистов тоже, хотя сколько игроков выпускается каждый год. Поэтому мы не можем конкурировать с ведущими сборными. И в судейском корпусе есть дефицит. У нас везде все в дефиците. Кто мог бы возглавить судейский корпус? Тяжелый вопрос. У нас иностранцы были, и тоже возникали проблемы. И с российскими специалистами без проблем не обходилось. Так сразу не ответить», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Сегодня, 6 апреля, судейский комитет РФС отстранил до конца сезона судей Игоря Панина, Алексея Сухого и Артема Любимова. Решение было принято на внеочередном заседании комитета.

Позднее глава судейского комитета Ашот Хачатурянц объяснил, почему Панин, Любимов и Сухой были отстранены до конца сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-u-nas-defitsit-futbolistov-sudej-u-nas-vezde-vse-v-defitsite/
Андрей Тихонов
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