Нагорных: «Батраков — это будущее европейского футбола. Но нам будет грустно, если он покинет «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Батракова.

— Агент Алексея Батракова сообщил «СЭ», что на игре с «Зенитом» присутствовали скауты «ПСЖ».

— Возможно, но информации у меня такой нет. На матче присутствовали более 17 тысяч болельщиков. Может, и не только «ПСЖ» (улыбается).

— Вы готовы к тому, что летом «Локомотив» может расстаться с Батраковым?

— Алексей — тот футболист, про которого можно сказать: это и есть «Локомотив». Он находится в системе клуба с 6 лет, но понятно, что игроки должны развиваться, иметь возможность куда-то двигаться. Хотя нам будет грустно, если Алексей покинет команду. Он очень умный игрок, ключевой для нашей команды. Уникальный.

— Во сколько «Локомотив» сейчас оценивает Батракова?

— Не хочу давать оценок. Алексей представляет собой будущее не только российского, но и европейского футбола.

— В той же Италии, например, следят за ним.

— Конечно, потому что Алексей — лучший молодой игрок России.

Ранее агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев в комментарии для «СЭ» после матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0) заявил, что игру посетили скауты «ПСЖ».

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