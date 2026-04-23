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Нагорных: «Батраков — это будущее европейского футбола. Но нам будет грустно, если он покинет «Локомотив»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Батракова.

— Агент Алексея Батракова сообщил «СЭ», что на игре с «Зенитом» присутствовали скауты «ПСЖ».

— Возможно, но информации у меня такой нет. На матче присутствовали более 17 тысяч болельщиков. Может, и не только «ПСЖ» (улыбается).

— Вы готовы к тому, что летом «Локомотив» может расстаться с Батраковым?

— Алексей — тот футболист, про которого можно сказать: это и есть «Локомотив». Он находится в системе клуба с 6 лет, но понятно, что игроки должны развиваться, иметь возможность куда-то двигаться. Хотя нам будет грустно, если Алексей покинет команду. Он очень умный игрок, ключевой для нашей команды. Уникальный.

— Во сколько «Локомотив» сейчас оценивает Батракова?

— Не хочу давать оценок. Алексей представляет собой будущее не только российского, но и европейского футбола.

— В той же Италии, например, следят за ним.

— Конечно, потому что Алексей — лучший молодой игрок России.

Юрий Нагорных и&nbsp;Борис Ротенберг.«Локомотив» сегодня — самая народная команда». Нагорных — о Батракове, контрактах и бюджете

Ранее агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев в комментарии для «СЭ» после матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0) заявил, что игру посетили скауты «ПСЖ».

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Алексей Батраков
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ФК Локомотив (Москва)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юрий Нагорных
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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