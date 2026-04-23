«Акрон» — «Динамо» Махачкала: смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ

«Акрон» и «Динамо» Махачкала сыграют в чемпионате России 23 апреля

«Акрон» и «Динамо» Махачкала сыграют в 26-м туре чемпионата России в четверг, 23 апреля. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 25 туров премьер-лиги «Акрон» набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Динамо» Махачкала с 23 очками располагается на 12-й строчке в чемпионате России.

В 25-м туре команда из Тольятти сыграла вничью с «Рубином» — 1:1, махачкалинцы проиграли «Зениту» со счетом 0:1.

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