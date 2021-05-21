Председатель совдира «Локомотива» объяснил, почему клуб не реагирует на информационные вбросы

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник на встрече с болельщиками объяснил, почему клуб не реагирует на информационные вбросы.

— Почему клуб почти перед каждым туром проигрывает информационную войну? Никакого ответа с вашей стороны на вбросы нет. Почему?

— «Локомотив» не ведет ни с кем никаких войн. Мы видели, где, когда и какие вбросы начинались. Постоянно комментировать вбросы «Локомотив» не будет. Оставлять все в тишине — наш осознанный выбор. Мы сосредоточены на проведении матчей и результате. Вы должны понимать, что официальные новости появляются на нашем сайте.

У нас есть Александр Бедарев, он комментирует всю информацию относительно жизни клуба. Он не будет опровергать каждую новость. Бесконечно все обсуждать невозможно. У нас есть люди, ответственные за болельщиков. Они будут с вами на контакте, чтобы вы понимали, как живет клуб. Клуб будет общаться с болельщиками.

— Когда будет представлена стратегия клуба? Для нас важно, чтобы клуб сохранил свою инфраструктуру на исторических местах: Баковка, Черкизово, Перово.

— До конца июля стратегия будет представлена. Там будут вопросы и про стадион.

— Если пост «Базы» о письме фейк, то в чем проблема была за 10 минут написать, что это фейк?

— Коллеги будут оперативно реагировать теперь на все новости.

(Данил Алешин)