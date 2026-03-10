Петросян поблагодарила «Спартак» за приглашение на матч РПЛ с «Акроном»

Фигуристка Аделия Петросян поделилась впечатлениями от посещения матча 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Акроном».

Игра прошла 9 марта на «Лукойл Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу красно-белых. Петросян приняла участие в предматчевой программе и нанесла символический удар по мячу перед началом игры.

«Это было здорово. «Спартак», спасибо за приглашение!» — написала фигуристка в своем Telegram-канале.

18-летняя Петросян является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финала Гран-при страны. Она принимала участие в Олимпийских играх-2026 в Милане, где заняла шестое место в женском одиночном катании.

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