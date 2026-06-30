Ивлев — о судействе: «Не так плохо, как многие думают, но и не так хорошо, как хотелось бы»
Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» высказался об уровне судейства в РПЛ.
— На ваш взгляд, судейство — это головная боль или есть улучшения?
— Все не так плохо, как многие думают, но и не так хорошо, как хотелось бы. Хочется стандартизации: похожие ситуации судьи трактуют по-разному. Это касается не только нашего чемпионата — даже на чемпионате мира решения порой разнятся. Судейскому корпусу явно есть над чем работать.
— Ужесточение лимита на легионеров сказывается на «Динамо»?
— У нас в этом плане хорошие позиции. В «Динамо» достаточное количество россиян, чтобы выдерживать новый лимит. Много молодежи, на которую рассчитываем. Если дальше требования станут ужесточаться, будем смотреть, но сейчас проблем с лимитом нет.
Министерство спорта РФ подписало приказ, согласно которому с сезона-2026/27 лимит на легионеров будет ужесточен: если сейчас команды РПЛ могут заявлять 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8, то в дальнейшем в заявке можно будет иметь не более 12 легионеров, а на поле — не более 7.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -