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Судейство

30 июня, 17:45

Ивлев — о судействе: «Не так плохо, как многие думают, но и не так хорошо, как хотелось бы»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» высказался об уровне судейства в РПЛ.

— На ваш взгляд, судейство — это головная боль или есть улучшения?

— Все не так плохо, как многие думают, но и не так хорошо, как хотелось бы. Хочется стандартизации: похожие ситуации судьи трактуют по-разному. Это касается не только нашего чемпионата — даже на чемпионате мира решения порой разнятся. Судейскому корпусу явно есть над чем работать.

— Ужесточение лимита на легионеров сказывается на «Динамо»?

— У нас в этом плане хорошие позиции. В «Динамо» достаточное количество россиян, чтобы выдерживать новый лимит. Много молодежи, на которую рассчитываем. Если дальше требования станут ужесточаться, будем смотреть, но сейчас проблем с лимитом нет.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин и&nbsp;председатель совета директоров клуба Александр Ивлев.«Динамо» должно быть всегда в топ-3 и выигрывать трофеи». Александр Ивлев — о Шварце, Тюкавине и судействе

Министерство спорта РФ подписало приказ, согласно которому с сезона-2026/27 лимит на легионеров будет ужесточен: если сейчас команды РПЛ могут заявлять 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8, то в дальнейшем в заявке можно будет иметь не более 12 легионеров, а на поле — не более 7.

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