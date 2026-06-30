Источник: ЦСКА снова пытается подписать Хенделя после срыва сделки в 2025-м

ЦСКА заинтересован в полузащитнике «Црвены Звезды» Томаше Хенделе, сообщает Mozzart Sport.

По информации издания, московский клуб уже направил предложение об аренде 25-летнего португальца с возможностью выкупа. Также им интересуется пражская «Спарта». Отмечается, что руководство белградского клуба предпочитает полноценную продажу. Сообщается, что Хендель не оправдал ожиданий и не входит в планы главного тренера «Црвены Звезды» Деяна Станковича.

Хавбек перешел в сербский клуб из «Витории Гимарайнш» летом 2025 года. Тогда ЦСКА также вел переговоры с Хенделем. В последний момент стало известно, что переход сорвался по неизвестной причине.

В сезоне-2025/26 опорный хавбек провел 41 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи. На его счету три игры на молодежную сборную Португалии.