Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев назвал главную проблему российского футбола

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» назвал главную проблему российского футбола.

— Вы полгода в российском футболе как руководитель. Какие проблемы видятся вам наиболее выпуклыми?

— Главная проблема — отстранение от международных матчей. Это негативно сказывается на уровне футбола, мотивации, престиже. Хочется сравнивать свою силу с лучшими в мире. Раньше борьба за четвертое-пятое место давала выход в еврокубки, сейчас этого нет. Надеемся, что возвращение случится как можно скорее, это даст мощный позитивный импульс нашему футболу. С еврокубками мы сможем быстро подтянуть уровень РПЛ. Хотя и сейчас иногда команды показывают отличный футбол.