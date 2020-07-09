Председатель попечительского совета «Уфы»: «Пока «Спартаку» надо «повалерить» в Тедеско»

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов в беседе с «СЭ» рассказал о трансферной политики клуба после ухода Шамиля Газизова в «Спартак».

— У вас нет опасений, что Газизов будет перетягивать за собой игроков из «Уфы»?

— Нет, к нам сейчас стало больше внимания. Это означает, что те игроки, которые у нас заиграют, будут еще больше на виду. Соответственно, потом будут переходить в другие команды за еще большие деньги. Мы Шамилю, по старой памяти, никого дешево не продадим. И другим его коллегам. У всего есть своя цена. Все трансферы будут осуществятся на рыночных условиях.

— А Евсеев вслед за Газизовым не уйдет?

— Давайте мы не будем хоронить Тедеско. Он только пришел на работу. Здесь я уже просто гадаю на кофейной гуще, но логично предположить, что в него пока «Повалерить» надо «Спартаку». А если вдруг Вадиму Евсееву будет сделано предложение от большого клуба — неважно от «Спартака» или «Монако», мы ему крылья подрезать не будем. Всегда рады, когда наши люди растут. (Севастиан Терлецкий)