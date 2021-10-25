Индзаги о матче с «Ювентусом»: «Интер» контролировал игру от начала до конца. Мы потеряли два очка»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (1:1).

«Я думаю, это был единственный способ пропустить мяч. Это разочаровывает, поскольку я чувствую, что мы контролировали игру от начала до конца и ничего не позволяли «Ювентусу». Я не рад, мы потеряли два очка. Я расстроен за наших болельщиков, поскольку мы играли хорошо и заслуживали большего. Как тренер, на 89- й минуте такой игры, когда арбитр размахивает рукой, естественно, что вы немного рассердитесь, как я», — приводит слова Индзаги DAZN.

После этого матча «Интер» с 18 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Ювентус» с 15 очками — на шестой строчке.