Появилось видео с оскорбительными жестами Гильерме в адрес фанатов «Спартака»
13:05
В сети появилось видео того, как вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме показывал оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака».
Матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел вчера, 11 апреля, и завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:0.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вызвал представителей «Спартака», «Локомотива», и Гильерме на заседание, которое состоится 13 апреля.
Ранее представитель «Спартака» заявил, что клуб готов предоставить видео с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков.
«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/SupportersNews/status/1381537798453350407
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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