Появилось видео с оскорбительными жестами Гильерме в адрес фанатов «Спартака»

«Русский» Нойер" изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну.



Но, без сомнения, весь дом футбола на Народной и КДК РФС, беспристрастное, как судейство Кирилла Левникова, встанет на одно колено перед вратарём сборной и обвинит во всем фанатов. https://t.co/dI6SIYpwBt pic.twitter.com/sumGD3NsQP