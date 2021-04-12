Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Появилось видео с оскорбительными жестами Гильерме в адрес фанатов «Спартака»

13:05
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В сети появилось видео того, как вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме показывал оскорбительные жесты в адрес фанатов «Спартака».

Матч 25-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Спартак» прошел вчера, 11 апреля, и завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:0.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вызвал представителей «Спартака», «Локомотива», и Гильерме на заседание, которое состоится 13 апреля.

Ранее представитель «Спартака» заявил, что клуб готов предоставить видео с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков.

«Локомотив» набрал 46 очков и занимает третье место в чемпионате России, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SupportersNews/status/1381537798453350407

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...