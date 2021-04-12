Ловрен обратился к болельщикам «Зенита» и рассказал о своем состоянии

Защитник «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в Instagram 12 апреля обратился к болельщикам и рассказал о характере своей травмы.

«На прошлой неделе я получил небольшое повреждение на тренировке. Не самое лучшее время, но я уже начал работать над восстановлением», — написал хорват.

31-летний хорват из-за повреждения пропустил встречу 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:1).

В нынешнем сезоне чемпионата России Ловрен провел 21 матч и забил 2 мяча.