Агент Пиняева отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» и «Зенита»
Павел Андреев, агент российского полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Зенита» и «Локомотива». Ранее об этом сообщал «РБ Спорт».
«По Пиняеву реальных предложений нет. Переговоров ни с кем не ведутся. Летом интерес был, сейчас нет. Реального предложения нет», — сказал Андреев «СЭ».
Ранее, 11 декабря, 17-летний Пиняев забил дебютный гол в ворота «Рубина» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата России.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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