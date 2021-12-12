«Динамо» — «Зенит»: Дзюба и Азмун не попали в заявку на матч
Стали известны составы «Динамо» и «Зенита» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ.
В заявку «Зенита» не попали нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба.
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Плиев, Евгеньев, Кутицкий, Сазонов, Лаксальт, Галкин, Игбун, Нжи, Гладышев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.
Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулев, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Кравцов, Кузнецов.
Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 12 декабря. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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