«Потихоньку знакомимся с сестренкой». Карпин поделился милой семейной фотографией
17:51
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил фотографию с новорожденной дочерью.
Потихоньку знакомимся с сестренкой, — подписал Карпин фото в Instagram.
Девочку, которая родилась 4 апреля, назвали Александрой. У Карпина также есть четыре дочери: Мария (22 года), Валерия (17 лет), Даша (род. 04.09.2018) и внебрачная дочь Вероника.
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