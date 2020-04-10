РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Потихоньку знакомимся с сестренкой». Карпин поделился милой семейной фотографией

17:51
Валерий и Дарья Карпины. Фото Instagram
Валерий и Дарья Карпины. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил фотографию с новорожденной дочерью.

Потихоньку знакомимся с сестренкой, — подписал Карпин фото в Instagram.

Девочку, которая родилась 4 апреля, назвали Александрой. У Карпина также есть четыре дочери: Мария (22 года), Валерия (17 лет), Даша (род. 04.09.2018) и внебрачная дочь Вероника.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8531
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир