«Потихоньку знакомимся с сестренкой». Карпин поделился милой семейной фотографией

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил фотографию с новорожденной дочерью.

Потихоньку знакомимся с сестренкой, — подписал Карпин фото в Instagram.

Девочку, которая родилась 4 апреля, назвали Александрой. У Карпина также есть четыре дочери: Мария (22 года), Валерия (17 лет), Даша (род. 04.09.2018) и внебрачная дочь Вероника.