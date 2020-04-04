Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал фотографию с супругой Дарьей, которая сегодня родила девочку.

— Вот чем еще заняться в самоизоляции, как не принятием родов еще одной доченьки. Спасибо родненькая моя. Люблю тебя, — подписал фото Карпин.

У Карпин также есть дочери: Мария (22 года), Валерия (17 лет), Даша (род. 04.09.2018) и внебрачная дочь Вероника.

Напомним, сезон в РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса до 31 мая.

По последним данным, на 4 апреля всего выявлен 1 139 207 случая заражения коронавирусом на территории 203 стран. Умерших — 60 874 человека, выздоровело — 233 807.

По данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных исхода, выздоровели 333 человека.