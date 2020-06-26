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«Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок России». Умяров рассказал о целях «Спартака»

11:09
Наиль Умяров. Фото ФК «Спартак»
Наиль Умяров. Фото ФК «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о целях команды на остаток сезона.

— Морально команда готова к плотному графику, приводит слова Умярова официальный сайт клуба. - Приложим все усилия, чтобы показать красивую игру и добиться нужных результатов. Уверен, что каждый хочет выложиться по максимуму. Надеемся, что удастся выйти в Лигу Европы.

Кубок — кратчайший путь, по которому можно попасть в евротурниры. Но ни в коем случае нельзя разделять матчи, мы должны выступить успешно в обоих соревнованиях. Главный тренер часто говорит нам о том, что до матча в Петербурге у нас будет много игр в чемпионате. Нельзя думать о каком-то конкретном поединке за месяц до него.

Постараемся финишировать в пятерке и взять Кубок страны. Это цели на ближайшее время. В следующем сезоне появятся новые мечты и планы.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-06-26-nail_umyarov_s_tedesko_govorim_na_odnom_yazyke/

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