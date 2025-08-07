После руки Дивеева Буланову снова дали матч «Зенита» — уже судьей

Сегодня, 7 августа, объявлен состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 4-го тура чемпионата России. На игру «Ахмат» — «Зенит» арбитром назначен Евгений Буланов.

Именно он работал на матче 3-го тура «Зенит» — ЦСКА (1:1) и, будучи видеоассистентом, на 1-й минуте не вмешался в действия рефери Артема Чистякова, когда произошел контакт мяча с левой рукой Игоря Дивеева.

В том моменте защитник армейцев, получив длинную передачу от Мойзеса, в своей штрафной площади принял мяч, сыграв в него частью предплечья левой руки. По повторам, которые не были показаны в телетрансляции, но оказались в распоряжении «СЭ», сложилось ощущение, что сначала мяч попал Дивееву в неразрешенную часть, а затем, чуть прокатившись вверх, отскочил уже от разрешенной части предплечья.

Но Чистяков пенальти не назначил, а Буланов и Виталий Мешков (АВАР) не стали вмешиваться в его действия. Игра продолжилась.