Судейство

7 августа, 15:21

После руки Дивеева Буланову снова дали матч «Зенита» — уже судьей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Евгений Буланов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня, 7 августа, объявлен состав судейских бригад, которые будут работать на матчах 4-го тура чемпионата России. На игру «Ахмат» — «Зенит» арбитром назначен Евгений Буланов.

Именно он работал на матче 3-го тура «Зенит» — ЦСКА (1:1) и, будучи видеоассистентом, на 1-й минуте не вмешался в действия рефери Артема Чистякова, когда произошел контакт мяча с левой рукой Игоря Дивеева.

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев.«Зенит» — ЦСКА: на 1-й минуте в пользу зенитовцев не назначен пенальти!

В том моменте защитник армейцев, получив длинную передачу от Мойзеса, в своей штрафной площади принял мяч, сыграв в него частью предплечья левой руки. По повторам, которые не были показаны в телетрансляции, но оказались в распоряжении «СЭ», сложилось ощущение, что сначала мяч попал Дивееву в неразрешенную часть, а затем, чуть прокатившись вверх, отскочил уже от разрешенной части предплечья.

Но Чистяков пенальти не назначил, а Буланов и Виталий Мешков (АВАР) не стали вмешиваться в его действия. Игра продолжилась.

ФК Ахмат
ФК Зенит
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • spartsmen

    понятно, что всунуто - бабло в жопу бобра.

    08.08.2025

  • spartsmen

    ясен хер

    08.08.2025

  • Алексей Лунев

    газовые умело уводят от разговоров про левейший пенальти в их сторону в игре с ЦСКА

    08.08.2025

  • makc74

    Предплечье от локтя до кисти, сыграть им он никак не мог. По кадрам мяч попал в разрешенную часть плеча, не пенальти. Но Бобров все равно засунет в ошибки. Как и пенальти в ворота Динамо, где якобы фолил Глебов. Вот такие таблицы ошибок от Боброва, где всунуто непонятно что

    08.08.2025

  • Вася

    Пора вернуть практику назначения на матчи иностранных судей. Думаю и наши арбитры задумаются, а не будут так уверены в своей безнаказанности!

    08.08.2025

  • Роман72

    первая статья за неделю боброва где не помянут Умяров, с его наступом. Удивительно

    08.08.2025

  • Деметрио

    Подарите ему учебник анатомии и покажите, где находится предплечье!

    08.08.2025

  • Waldemarson

    Да какая, нахрен, рука??? Плечо, покрытое рукавом футболки. Боброву больше не наливать! У Грицаенко из Рубина тоже не было нарушения, он не играл рукой. ЗПРФ, 101-летие под угрозой. А сейчас их ещё в Грозном поставят буквой Зю... Саламыч - мужик серьёзный.

    08.08.2025

  • des007

    Для хозяев - национальной медиа группы. Председатель правления - Кабаева А.

    07.08.2025

  • vov9902

    Бобров идиот. Отработал пайку Газпрома, уже премию дали. Уймись дебил.

    07.08.2025

  • Почтарь

    А ощущения, что должен быть пенальти, когда в штрафной зенита ударили в затылок Алеррандро, не было у Боброва?

    07.08.2025

  • LemieuxMario

    кранты. будет зенит убивать. админресурс народных в действии)))

    07.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    бабров, шутка, повторенная дважды уже не смешная. Уймись, болезный

    07.08.2025

  • Михаил

    Который день автора прет с этого момента со ссылками на "некое внетрансляционное видео". Зенит подал по эпизоду в ЭСК? Если нет, то потерпевший, потенциальный, не увидел нарушения и повода. А автор-то куда?!

    07.08.2025

  • sergsteed

    уберите же этого....родственника со страниц сэ!!!!

    07.08.2025

  • Скриншотник коричневый... и статьи такие же коричневые... правила футбола читаю, нихера не понимаю... это про Боброва

    07.08.2025

  • Conquestador

    пока только антигазовые боты бегают что-то с заговорами

    07.08.2025

  • ALEX1984

    А как судить чнстно , нсли даже в этом случае секта мвидеьелей шампиньонства срамтака скидет что их любимцев засудили ?

    07.08.2025

  • rvd1964

    показалось ,,,,,, как бы ,,,,,,, если бы ,,,,,,,,, и так каждый матч , правильно кто то писал к 100летию 100 пенальти всем

    07.08.2025

  • vv12

    Ни какой это не байт, а желание добавить еще одну судейскую ошибку в пользу соперника зенита в таблицу судейских ошибок по мнению журналистов, потом газовые боты будут бегать по спортивный порталам и пабликам с этой таблицей, которую они будут называть "официальной таблицей лиги" и доказывать с пеной у рта, что их душат судьи

    07.08.2025

  • Russpiel

    Жажда признания. Надо чем-то выделиться. Он же далеко не Квятковский.

    07.08.2025

  • Jean4

    Два раза заголовок перечитал, первая мысль: "причем тут Радимов?" :grin:

    07.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    На наш матч назначен Иванов....

    07.08.2025

  • Сергей Серов

    гаденыш петушиный-зенитовский

    07.08.2025

  • Legis Virtus

    Отнимите уже у него жезл! Он думает, что он гаишник

    07.08.2025

  • ёzhic8

    После следующей найденной Боровым руки его назначат вместо Мажича, так ведь, Бобров? Или у Вас другая логика, поделитесь

    07.08.2025

  • Legis Virtus

    "По повторам, которые не были показаны в телетрансляции, но оказались в распоряжении «СЭ», сложилось ощущение" __________________________________________ Это что еще за хрень такая? Ты так и в суде будешь лепетать, эксперт?! По ощущениям экспертизы ...

    07.08.2025

  • albou2

    "Возможно, придет день, когда мужество оставит род людской, и мы предадим друзей, и разорвём узы дружбы, но только не сегодня! Возможно, наступит час волков, когда треснут щиты и настанет закат эпохи людей, но только не сегодня!"

    07.08.2025

  • Slim Tallers

    "сложилось ощущение". И этого для дурака достаточно.

    07.08.2025

  • спас

    Запрудите пруд, вода прет... Шпингалетный завод отдыхает...

    07.08.2025

  • alex2999

    Прокатилась вверх?.. "... против всех законов физики?!.."

    07.08.2025

  • Conquestador

    как же бобр байтит дурачков на реакцию) подорвал огромное количество жоп, и не дает пожару уняться, хорош

    07.08.2025

  • Maмай

    Великий «эксперт» !!!

    07.08.2025

  • фанат

    Ну человееек. Я так понял главное для него себя убедить что это рука (да хоть колено) и продолжать внушение на публике. Давно уже всё понятно, жди следующего тура, может там чего накопаешь.

    07.08.2025

  • Федот

    Никогда!!!

    07.08.2025

  • albou2

    Бобров, млять, образина мерзкая, ты задолбал уже всех этой «рукой Дивеева», которую кроме тебя, чудилы, никто не видел. Уймись уже, езжай на дачу, картошку копать. Или с удочкой на речке посиди…а потом утопись в ней, чтобы маразм твой больше здесь не печатали.

    07.08.2025

  • Mick Shelby

    Наступит ли когда-нибудь время, когда судьи будут судить честно и беспристрастно?

    07.08.2025

  • dinela

    Бобёр,что ты куришь или пьёшь?Поделись рецептом с посонами!!!

    07.08.2025

  • al-an-ko

    Я бы поржал)

    07.08.2025

  • al-an-ko

    Алкашня, что с рукой Дивеева?

    07.08.2025

  • Красный флаг Победы

    Бобров живёт в каком-то своём выдуманном мире. Сам истец, сам прокурор и сам судья. Дал какое-то убогое фото, по которому вообще нельзя сделать никаких выводов. Или скорее всего выводы будут противоположными - т.е. нет игры рукой. Но Бобёр уже вынес приговор, и записал Зенит в статус обиженных судьями. Вопрос: для чего он это делает??

    07.08.2025

  • Serjeapple

    СЭ, где уже видео? Сейчас посмотрел начало трансляции, да похоже на то... С трибун видно не было, по трансляции не повторили... Где доказательства? Выложите видео в открытый доступ, если у вас есть!

    07.08.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Фоточку загрузите, чувствительные. Или опять окромя миллеровских векторных рисуночков-выпуков нагнетать и нечем? Необучаемые) :joy::joy::joy:

    07.08.2025

  • Юмнов

    Спасите Зенит, - засудят! :joy:

    07.08.2025

  • Юмнов

    Сколько в человеке материала, который на вентилятор накидывают! Восхищаюсь. Провокация за провокацией - и никакой ответственности. Красавчег.

    07.08.2025

  • NickNo

    VAR это огромный прогресс и проблеиа в равной степени. С одной стороны отпала проблема голов из явных офсайдов и явных нарушений правил. Зато добавилось пенальти ни за что фактически. За нарушения, которые в динамике вообще незаметны

    07.08.2025

  • hattabysh

    Было - не было, для Боброва это ничего не значит. Он уже посчитал этот эпизод, как ошибку в пользу ЦСКА и не в пользу Зенита. А в конце чемпионата, по подсчетам Боброва, Зенит опять окажется самой обижаемой судьями командой.

    07.08.2025

  • Dreamlike

    Рука эта только в больной фантазии Боброва

    07.08.2025

  • ddddd

    Уймись уже. Дурень.

    07.08.2025

  • 99

    Какая разница что там было у Дивеева???

    07.08.2025

  • spartsmen

    Значит руки не было?

    07.08.2025

  • Niko McCowrey

    Выпустите уже бобра на поле судьей!

    07.08.2025

    • Мостовой — о возможной стажировке в «Динамо» у Карпина: «Чему он может меня научить?»

    Самошников тренируется по индивидуальной программе. Участие в матче против «Спартака» под вопросом
