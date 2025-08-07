Футбол
7 августа, 15:20

Мостовой — о возможной стажировке в «Динамо» у Карпина: «Чему он может меня научить?»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной стажировке у главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«В прошлом году я проходил стажировку у Марцела Лички в «Динамо», потому что «Спартак» меня опрокинул. Нужно это было исключительно для курса по получению тренерской лицензии. Могу ли я сейчас пойти к Карпину? А чему он меня может научить на шестом десятке? Если у нас люди тренируют, даже не играя, то какой мне опыт набирать? У меня футбольного опыта больше, чем у большинства людей», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

Денис Клесарев

  • Zloydok65

    детский сад,специалист по футболу... До сих пор не догадывается ,что игрок и тренер две разные профессии. Я грузчиком 20 лет работал,чему эти спецы по логистике могут меня научить?

    08.08.2025

  • Niko McCowrey

    «Чему он может меня научить?»... Ничему. Мостовой необучаем.

    08.08.2025

  • Борис Игоревич

    Ну, клинического идиота и алкаша, коим является тсар, ничему научить конечно нельзя. С другой стороны, чему учиться у бездаря болонки? Тому, как формировать форму в середине сезона и сливать концовку? Ну, эт мост и без карпушки сможет - трюк не хитрый. А больше то болонка ничё и не умеет.. :grin:

    08.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Дык Мостовой тоже сидит на диване теперь и обсуждает тех, кто работает

    07.08.2025

  • kim-1965

    быть лошадью - это не одно и то же, что быть наездником

    07.08.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Дурака ничему научить нельзя..

    07.08.2025

  • Главврач Маргулис/

    Китайцам простительно))

    07.08.2025

  • Олег Каменев

    интиллекта ... Научись сначала правильно писать слово «интеллекта». А потом уже высказывайся.

    07.08.2025

  • китайский городовой

    работа тренера требует наличие интиллекта, который у Мостового отсутствует совершенно

    07.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Просто дурачок на шестом десятке

    07.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Ну, хотя бы поучиться, как из любого клуба или сборной можно сделать ХОТЯ БЫ Ростов... Для начала - уже не мало будет Александру:joy::joy::joy:

    07.08.2025

  • Mick Shelby

    Мостовой: "Нам - царям, нечему учиться у Карпина!"

    07.08.2025

  • Bibliotekar

    Царю надо возглавить команду ФНЛ, например, СКА Хабаровск или Ротор, и вывести ее в РПЛ

    07.08.2025

  • svnest

    сдаётся мне что если бы он прошёл все "круги ада", ну все там учёбы и стажировки и потом, вдруг, принял бы клуб (ну а что?) пришлось бы давать результат, вот тут бы всё и раскрылось... так что лучше уж болтаться как дерьмо в проруби...

    07.08.2025

  • hant64

    Мостовой дожил до 56 лет, но так до сих пор и не понял, что футболист и тренер - совершенно разные профессии. И, видимо, уже никогда не поймёт.

    07.08.2025

  • Он здорово веселит.)

    07.08.2025

  • rustov

    даже царям необходимо быть скромнее, а про Карпина согласен...

    07.08.2025

  • AZ

    Талантливее - да, но не сильнее. Карпин был бойцом, а Мостовой чуть что не так, сразу скисал.

    07.08.2025

  • AZ

    Мостовому так и не дано понять, что игрок и тренер профессии разные. Чему, например, Тарасов или Тихонов - игроки могли научить Харламова или Мальцева, или Федорова?

    07.08.2025

  • Russpiel

    Сане надо понять, что только стажировка у Слуцкого, в Китае, сделает из него тренера. Переломить себя.)

    07.08.2025

  • тZар-,Я б в ораторы пошёл, пусть меня научат!...А???

    07.08.2025

  • igorlvov

    еще не работал тренером ни в одной команде............А разве это царское дело - работать!? :)))))))))

    07.08.2025

  • SPT

    Платная стажировка наверняка...))

    07.08.2025

  • Старшой0754

    Ученого учить-только портить.

    07.08.2025

  • Степочкин

    Чему там учиться? Как Динамо в середину таблицы опускать на место Ростова. Скоро болелы Динамо будут как и болелы Ростова гордиться что их игроки переходят не куда-нибудь а в топ-клуб Краснодар. Честь-то какая! Валера ростовских приучил и динамиков приучит.

    07.08.2025

  • Ganimed

    Сидят на диване и обсуждают Мостового, да здесь половина даже в дворовый футбол не играли и не знают, что это такое, а ещё осуждают человека:blush:

    07.08.2025

  • Иван Л.

    Ну как чему? Как работать в Мальорке и Армавире. Бесценный опыт

    07.08.2025

  • Ganimed

    Как футболист чисто, Мост всегда был сильнее эстонца, поэтому тот ему и люто завидовал всегда:sunglasses:А поставь сейчас его тренером зинита, дак он титул выиграет:rofl:Чему здесь учиться-ставь 7 бразил в состав, добавляй Сантоса и 3 наших-Латыша, Моста и калача х... :joy:

    07.08.2025

  • Diman_madridista

    О, и Карпин теперь тоже стал нефутбольным человеком. Редкостное чепу. шило, однако. Тебе бы Карпин вписал пару раз как следует, чтобы ты перестал с бодуна дурь всякую нести, и это стало бы хоть каким-то уроком для тебя, другому чему тебя все равно не научить

    07.08.2025

  • Ganimed

    Александр молодчина, не ведётся на дешёвые провокации, дай бог ему здоровья:laughing::v:?А оно понадобится, вегана уберут 16 числа, Саш, в ленинграде сыро, ты точно к этому готов:fearful:Место осталось, чурчесова, оно твоё теперь :sunglasses:

    07.08.2025

  • Чернобог

    Так идиотом и помрёт. Меньше хани надо за воротник закидывать..

    07.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Опыта больше. Ума меньше.

    07.08.2025

  • hattabysh

    Так он и на курсы поди так же ходил: "Чему там меня могут научить?"

    07.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Так он ведь вроде совсем недавно говорил, что не против у Карпина стажироваться?!

    07.08.2025

  • J. P.

    Когда ж ты уже пройдешь стажировку, и новостей про тебя станет меньше???

    07.08.2025

  • 1 JAMAL

    Дык, надо сперва поучиться, а потом уж говорить что ничего нового не узнал)....

    07.08.2025

  • Mike101

    Клоун

    07.08.2025

  • Илья858

    Полный чудак

    07.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

