Мостовой — о возможной стажировке в «Динамо» у Карпина: «Чему он может меня научить?»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной стажировке у главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«В прошлом году я проходил стажировку у Марцела Лички в «Динамо», потому что «Спартак» меня опрокинул. Нужно это было исключительно для курса по получению тренерской лицензии. Могу ли я сейчас пойти к Карпину? А чему он меня может научить на шестом десятке? Если у нас люди тренируют, даже не играя, то какой мне опыт набирать? У меня футбольного опыта больше, чем у большинства людей», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

Денис Клесарев