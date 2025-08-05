Футбол
5 августа, 12:13

«Зенит» — ЦСКА: на 1-й минуте в пользу зенитовцев не назначен пенальти!

Александр Бобров
Шеф-редактор
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
Фото Скриншот трансляции

На 1-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:1) судья Артем Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев.

В распоряжении «СЭ» оказалась видеозапись эпизода на 23-й секунде, не показанная в телетрансляции. В том моменте защитник ЦСКА Игорь Дивеев, получив длинную передачу от Мойзеса, в своей штрафной площади принял мяч, сыграв в него частью предплечья левой руки.

Фото Скриншот трансляции

В правилах игры говорится, что «для определения нарушения при игре рукой в мяч верхней границей руки считается линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины». Игрок нарушает правила, если умышленно касается мяча рукой, например, совершая движение рукой к мячу.

Складывается ощущение, что сначала мяч попал Дивееву в неразрешенную часть, а затем, чуть прокатившись вверх, отскочил уже от разрешенной части предплечья.

Внимание Чистякова в том эпизоде попытался привлечь Андрей Мостовой. А еще позднее Вендел показывал рефери, что случился контакт мяча с левой рукой.

Видеоассистенты Евгений Буланов и Виталий Мешков не вмешались в действия судьи. Игра продолжилась.

ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
ЭСК поддержала решение Кукуляка назначить повторное выполнение пенальти в матче «Балтика» — «Оренбург»
«Рубин» — «Сочи»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
  • Иванова Кира

    А что с твоей мамой, псориаз?))

    10.08.2025

  • Иванова Кира

    Ну как отсосал, одной головой?))

    10.08.2025

  • Iron Maiden

    Ладно Бобров высасывает из пальца пенальти. Но не знать где находится предплечье)))

    08.08.2025

  • Федот

    Пройдёт время, и спасать Зенит, команды из города контрреволюции, не будут.

    07.08.2025

  • Федот

    Есть люди,которых называют мудаки, Но есть ещё и мудаки на букву хуй! Так бобров из второй части!

    07.08.2025

  • *****ыш

    Сектанты,вы о чем?! Разве не было что кони забирали игроков под предлогом службы в армии?мусора соответственно по своим каналам работали. Зенит болтался в середине таблицы всегда ,пока Юрий Андреевич Морозов не набрал в команду своих воспитанников ,и не начал их гонять на тренях, стал доверять места в основе. Я думаю не все болелы Зенита поддерживают ситуацию с фарм - клубом латиносов(сам , мягко говоря не в восторге) ,ну так мир сейчас довольно однополярен- есть политика богачей и все подстраиваются под них, во всех сферах. Фан уйди тому пример. Будьте добрее Люди

    06.08.2025

  • Михаил

    Осталось дождаться инфы - Зенит официально предъявил по эпизоду или нет. Если нет, то видео у автора желудевое. Если да, то питерское, что, возможно и не прав, не характерно для чемпиона 1984!

    06.08.2025

  • Горын

    И последний раз были чемпионами весной 1976 года.

    06.08.2025

  • bandradio

    Да, прав. 6 пенальти ставили Зениту с кубком, в премьере 4. Ну а ЦСКА вообще 3 раза тогда. И один в кубке.

    06.08.2025

  • Николай Задорожный

    Смотрите передачу Правила игры от 5 августа с участием экс-рефери Николаевым. Там этот момент подробно разобрали. 100% пенальти

    06.08.2025

  • bandradio

    А что еще делать, если ТАКИЕ пенальти ставят в их ворота!!!

    06.08.2025

  • Николай Задорожный

    И Зенит 4 в том числе из них два в последнем 30 туре

    06.08.2025

  • Николай Задорожный

    Посмотри передачу Правила игры от 5 августа и все увидеш

    06.08.2025

  • bandradio

    Успокойтесь, попейте лекартсва какие-нибудь. Берегите себя. Вам и так уже кажутся мнимые пенальти. Вроде все смотрят одну и ту же игру, а оправдывают левый пенальти только болельщики Зенита. Внемите гласу разума наконец, откройте глаза.

    06.08.2025

  • Николай Задорожный

    Посмотри передачу Правила игры от 5 августа и там по видео этот момент обсуждали с Николаевым. Пендаль 100%

    06.08.2025

  • bandradio

    Кто Вас звал вообще в обсуждение, юноша? Сидите на заднице ровно. Или в ней. Мы с вами детей не крестили, чтобы "тыкать". Сразу видно секту "культурной столицы".

    06.08.2025

  • bandradio

    Спартак - последняя команда, за которую я буду болеть, идиот. (Это из Ф.М. Достоевского)

    06.08.2025

  • _моро

    шизик)))

    06.08.2025

  • _моро

    шизик)

    06.08.2025

  • _моро

    шизик

    06.08.2025

  • _моро

    правильно видят только свиньи

    06.08.2025

  • Ilya Gudman

    Все обиженые московские завистники в коментраоиях собрались )

    06.08.2025

  • Bibliotekar

    А в правила написать рекомендацию "Судья принимает решения по духу игры"

    05.08.2025

  • Bibliotekar

    Лимит на легионеров легко обходится через их натурализацию

    05.08.2025

  • Ратислав

    Бобров, ты длб???? Даже на твоём сраном фото видно, что играет плечом! Лишь бы пуккнуть, лишь бы воздух испортить...

    05.08.2025

  • Bibliotekar

    Может, у Вендела в Воронеже просто средний палец свело, и произошло непроизвольное разжатие

    05.08.2025

  • Bibliotekar

    "И разве мой талант, И мой душевный дар, Не заслужили скромный гонорар" Остап Бендер

    05.08.2025

  • Bibliotekar

    Что значит "складывается ощущение"? Игрокам надо тогда ставить несколько датчиков на руки для определения точки касания, да и на ноги, чтобы определить "интенсивность контакта". Тогда половину матча будет занимать проверка показаний датчиков и Вара.

    05.08.2025

  • Гантэр

    Вообще то скоро пенали будут давать еще и за намерения нарушить правило в штрафной.Ну если судье покажется что игрок подумал что надо бы нарушить.

    05.08.2025

  • protch

    Самое потешное, что и на первой, и на второй фотке только слепой, умалишенный и подкупленный бомжами не увидит, что проекция мяча, не являющегося математической точкой, по-любому попадает именно в плечо выше подмышечной впадины. По правилам, если любая часть мяча касается этой зоны, то игры рукой нет. Так что уж тут-то, как видит каждый, вылизывающий ЗПРФ Бобёр снова нагло брешет.

    05.08.2025

  • Soulles2

    Между зенитой и спартакой идет соревнование - кто напишет больше жалоб )) Ну, или про кого больше напишет бабров )

    05.08.2025

  • Автогол

    так не ной тогда.

    05.08.2025

  • ALEX1984

    Кому нужно говно ?

    05.08.2025

  • ALEX1984

    Вот ты , истиный сектант секты даунов ...

    05.08.2025

  • ALEX1984

    Бабы в постели с тобой оргазм симулируют , ну или не бабы , мне неинтересно это . А пенальти самый настоящий был ! Какие же вы , свиньи поганые ...

    05.08.2025

  • ALEX1984

    Нсть срамтак и есть ВЕЛИКИЙ ЗЕНИТ !!! Запомни это , поросёнок !

    05.08.2025

  • ALEX1984

    Поплачь еще , крючкохвостый ! Может очередной гол с нарушением засчитают в пользу поросей .

    05.08.2025

  • ФОКСИ

    Тот пендаль, который дали не "левый", а ПРАВЕЕ просто не бывает....учи матчасть!!!

    05.08.2025

  • ALEX1984

    Так любимая тактика ущербных свиней : ныть громче всех и обвинять всех , перекидывать свои грехи на других и в итоге быть в шоколаде . Животные …

    05.08.2025

  • Sergey Sparker

    Вы неправы. Не гавнистости, но говнистости. От слова говно. А чтобы не было споров, следует писвть - дерьмовости. Зенит позор российского футбола! Полное дерьмо! С кучей негров - миллионеров (живущих за наш счет) вынуждены покупать продажных судей и лакеев типа боброва.

    05.08.2025

  • Вадим Антропов

    Почему НЕ действуют ?!! Лично для меня ОЧЕНЬ даже ))) Я ещё раз убедился, что легендарный клуб ЦСКА давно разучился играть в НОРМАЛЬНЫЙ Футбол: Фолы 8-22 Матчи Зенита со Спартаком: В Питере - не удаление за игру рукой спартаковского уголька (НЕТ 2-й ЖК) Следом - удаление зенитовца Эраковича В Москве - не показаны ажЪ ТРИ вторых ЖК спартаковцам + мяч забитый из явного ОВСА. По Локо с Динамой ситуёвина практически ИДЕНТИЧНА Резюме: В МОСКВЕ НЕТ ФУТБОЛА (((

    05.08.2025

  • Sergey Sparker

    Как можно этому ублюдку давать возможность срать на всех, кроме газпрома? Это уже переходит все границы! Левый пенальти, все свистки в пользу бомжей это подонок не видит. Сгинь, нечистая сила!

    05.08.2025

  • treider

    Через неделю еще какое-нибудь нарушение у кого-то найдут? Сколько там чел. в этой клоун-команде, до сих пор просматривающей эту игру под микроскопом?

    05.08.2025

  • Igir Stieb

    Теперь каждое гавно с ручкой может писать свое мнение, выдавая его за экспертное? В конце же просто добавил «по ощущениям». Господин Бобров не хочет прокомментировать 8-21 по нарушениям и то, что питерские балерины падали от малейшего касания, аль кураторы не разрешают?

    05.08.2025

  • Vladislove Dobry

    Ну так Газпром медиа же всем рулит , чему удивляться то .

    05.08.2025

  • Vladislove Dobry

    Складывается ощущение и реальность это совсем разные вещи .

    05.08.2025

  • Vladislove Dobry

    Да уж , видео в студию .

    05.08.2025

  • Вадим Антропов

    КРИТИКА должна быть правильно КРИТИКУЕМОЙ, а болельщики, глоры, провокаторы (далее по списку) только и делают, что ОСКОРБЛЯЮТ Александра Боброва и других Лично моё мнение: Читатель/почитатель НЕ заслуживает крутого СУПЕР СПОРТ ЭКСПРЕССА тчк

    05.08.2025

  • SP2

    а зачем автор приводит аргументы, картинки… на местную читательскую публику логические аргументы не действуют! )

    05.08.2025

  • Vladislove Dobry

    Я был пацаном и жил в одном доме с М.И. Якушиным , учась с его внучкой в одном классе , мы дружили . Все мы тогда увлекались футболом , играли во дворе на коробочке . Однажды Спартак вылетел в 1 лигу . И на следующий год вернулся . Тогда Михаил Иосифович сказал мне : Спартак будут делать чемпионом . Я спросил его : Как это "делать" ? Он ответил : Указание сверху . И Спартак стал чемпионом . Ничто не ново под луной .

    05.08.2025

  • Pavel D

    Ещё и контрольные - после...

    05.08.2025

  • Pavel D

    "Складывается ощущение, что сначала мяч попал Дивееву в неразрешенную часть, а затем, чуть прокатившись вверх, отскочил уже от разрешенной части предплечья." Если кажется, то..., дальше журналист и сам знать должен. Но этот, видимо, не знает!))

    05.08.2025

  • Вадим Антропов

    Что значит ПРОДАЖНЫЕ ?! = Это давно НЕактуально Журналисты и раньше работали за ДЕНЬГИ, - идейных практически НЕ было. Коротко поясню. В 70-е годы выписывал СОВЕТСКИЙ СПОРТ: Перехваливали Спартак, хотя он играл СЛАБО, особенно в еврокубках. О КИЕВЕ практически не писалось - он итак разделывал почти всех под ОРЕХ. Восхваляли ТРЕТЬЯКА, а из-за него проиграли ДВА Чемпионата Мира. Вот тогда я сходил в ТУАЛЕТ... и отправил статью из газеты по АДРЕСУ (назначению)... За 50 лет НИЧЕГО не поменялось, увы:sunglasses:

    05.08.2025

  • MAX MAX

    Клоуны тянут бомжей.

    05.08.2025

  • Leonard Leonard

    Посмотрел запись первых минут матча: очень похоже на игру рукой. Да только место на поле такое, что точно рассмотреть невозможно. Заброшу такую проблемку: у МатчТВ нет видеокамер за лицевой линией. Вообще и телевидение и РФС принадлежат Газпрому, так что может видеокамер добавят. Ну и клоуны в студии могли бы следить за матчем , а не чесать языками. Выгнал бы Тащина: сам судак и расплодил судаков. Верх непрофессионализма.

    05.08.2025

  • URMA

    Такое впечатление,что спецкоры СЭ старательно раскачивают лодку РПЛ. Не было еще тура,в котором бы СЭ не находил бы повода придраться к работе судейского корпуса. Прямо маниакальное стремление разглядеть под лупой недочеты,или мелкие ошибки судей. А потом со смаком потоптаться по ним. А может лучше начать с себя. Или себя родимых СЭ причисляет к непогрешимым. А то ведь иногда читаешь статью спецкора и не только оторопь берет,а еще хуже. Сразу все эмоции готовы выплеснуться одним непотребным словом. Или вам можно непрофессионалам требовать от других профессионального отношения к своим обязанностям?. Хотя любая критика со стороны читателей у вас не в почете. Скоро превратитесь в бабок,которые сидят и осуждают всех на скамейке.

    05.08.2025

  • gmn8383

    Ломать колотить, вот это днище. Поставили бомжам левый пеналь, и пошли по ушам ездить что и до этого можно было ставить. Клованы :face_vomiting::face_vomiting::face_vomiting:

    05.08.2025

  • SP2

    а чего такого? одна народная команда одно время только и считала неназначенные пенальти после каждой игры, хоть 10 - сами то забить не могли. Зенит тоже хочет попробовать ))

    05.08.2025

  • igor1972

    Натягивание совы на глобус это называется. Но цель этого опуса понятна, борзописец из СЭ юзает тему, которая заходит. И количество комментов это подтверждает. Классическое- цель оправдывает средства.

    05.08.2025

  • Серый. За Красно_Синих.

    Редактор газеты! Может, надо прислушиваться к мнению читателей и чистить ряды недожурналистов! Бобров реально подлежит дисквалификации

    05.08.2025

  • richardford

    Чё та побежало всё из ЦСКА; Келвен, Рожа, узбек...

    05.08.2025

  • F.Sergey

    остальные за ЦСКА), но есть среди них и продажные)

    05.08.2025

  • richardford

    Да, москвичи, тяжёлая у вас в Москве жизнь. Злые вы все и денег у вас нету.

    05.08.2025

  • Вадим Антропов

    Ой!! Апущенец вылупился...

    05.08.2025

  • Andrei Shulga

    Помахнул Бобер, так подмахнул! Ратовал бы ты так за Н.Н. или Сочи

    05.08.2025

  • tam

    АВТОРУ - СКЛАДЫВАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ВЫ ИДИОТ!!!

    05.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Если уже в 3 туре такой судейский беспредел с ЦСКА, а ведь ещё Зенит не играл с ЛОКО, КРАСНОДАРОМ, ДИНАМО и СПАРТАКОМ! Там сто пудово будут судейки тащить Зенит на золотое 100 летие!

    05.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Бобров представитель древнейшей профессии. За деньги Бобров готов на всё!

    05.08.2025

  • soldat83

    Позор обслуживать позор))

    05.08.2025

  • forumwarrior

    т.е. вар ничего не увидел, но бобров рассмотрел?

    05.08.2025

  • Вадим Антропов

    НЕ все журналисты СЭ болеют за Спартак = = Это ПРАВДА

    05.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Всегда был чушкой, кроме 1983 года. В 1983 не был чушпаном!

    05.08.2025

  • spartsmen

    две!

    05.08.2025

  • Автогол

    Задача номер 1. Оправдывать любое удаление Спартака или пенальти в их ворота. Ставить под сомнения голы Спартака Задача номер 2 Не замечать явные нарушения против игроков Спартака, отмененные голы, не назначенные явные пенальти Задача номер 3 Оправдывать любые пенальти в ворота соперника Зенита, также любые удаления у соперника Зенита. Задача номер 4 Выискивать любые нарушения у соперников Зенита чтобы создалось впечатление что Зениту судьи не помогают, а совсем наоборот.

    05.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я тебя сейчас в дупу вы....бу!

    05.08.2025

  • Вадим Антропов

    Как говорил тов Сухов: ЭТО ВРЯД ЛИ !!! На счёт "подкинуть" - тем более. Матч ЗЕНИТ-ЦСКА ещё до игры был НИЧЕЙНЫМ, поэтому ЗАКОНОМЕРЕН:soccer:

    05.08.2025

  • ёzhic8

    и куртка замшевая

    05.08.2025

  • alex lav

    Чистый пенальти, даже два. А также красная Дивееву за нелепый прыжок, ну и Акинфееву до кучи. Такое у меня сложилось ощущение.

    05.08.2025

  • ёzhic8

    не толкнули, а подкорректировали иначе голова с мячом и вовсе не совместилась бы везде враги мерешатся

    05.08.2025

  • Aston Villa

    ой, дурааак...

    05.08.2025

  • bandradio

    Чем толкнули? Руками или ногами? Там игра в корпус.

    05.08.2025

  • Як Цидрак

    Кол еще можно вбить на любом этапе

    05.08.2025

  • Aston Villa

    "Еенит - позор российского футбола" (С)...

    05.08.2025

  • F.Sergey

    чемп только начался, пенальти назначенный был сто процентным и в трех шагах от судьи и не поставить его он не мог. так что не надо тут трепаться. Это не спорное решение и в статистику оно не попадет.

    05.08.2025

  • spartsmen

    два! два пенальти!

    05.08.2025

  • Слоноул

    Запись доказывает что Дивеев использовал arm pit (использую язык оригинала IFAB Laws of the Game 25/26). В соответствии с вышеназванным документом это — не игра рукой. Могу и учебных видео подкинуть.

    05.08.2025

  • Вадим Антропов

    Педик! Меняй пластинку на счёт Вьетнама = Я там не был. И Дворец Амина взяли ровно за год до меня...

    05.08.2025

  • F.Sergey

    Весь ажиотаж создают безграмотные (продажные) журналисты, что с кричалками, что со статистикой, что с ками-то дурными, провакационными высказываниями. По проведенной несколько лет назад (2-3 года), 95% всех журналистов, а они (хочу напомнить) все базируются в Москве, болеют за московский Спартак. Так вот, когда они поменяют свою работу, вернее когда сменится этот состав, то про Спартак сразу все забудут и статус так называемой "народной команды" исчезнет. Это все ими высосанно из пальца, хайп, называйте как хотите.

    05.08.2025

  • bandradio

    Я придерживаюсь все-таки спортивного принципа. Считаю не в первом случае, ни тем более во втором (эти ужасные скрины) не дают возможности говорить о 100%-ом железобетоном пенальти. А если момент спорный, то такие пенальти назначать не стоит. Это мое мнение.

    05.08.2025

  • Вадим Антропов

    ГДЕ конкретика по поводу: Он потом ВЕСЬ матч отрабатывал этот несуществующий косяк. ??!!!!!!

    05.08.2025

  • Evgeny Sidorov

    На Соболеве был тоже чистый пенальти, толкнули в спину, когда в прыжке бил головой.

    05.08.2025

  • Правдобур

    У СЭ есть видео-Доказательство игры Рукой! Но показывают не него , а скриншот чтобы никто ничего не понял! т.е. доказательство это слова Бобра как прокатился мяч!??? СЭ хватит Позориться!!!

    05.08.2025

  • Вадим Антропов

    Ты и правда = КЛОУН! Я 19 (ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ) !!!!! !!!!! !!!!! !!!! год на форуме (сайте) СЭ И как-будто Н!Е знаю всех этих "плюсующих из разных мест"?!!!!! СМЕХ да и только )):laughing::relaxed:?:heart_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::innocent::sunglasses::stuck_out_tongue_closed_eyes::smile:

    05.08.2025

  • Bruno Spencer

    Вообще-то предплечье- это часть руки от локтевого сустава до кисти. Учитесь, а потом пишите свои типа мудрые мысли

    05.08.2025

  • Сергей Новиков

    у тебя получается тоже есть пристрастие? Ведь по твоему ни первого, ни второго не было?

    05.08.2025

  • с13

    Ой как вы, питерские, надоели своей непробиваемой ... Ты, неблизкий, посмотри на статистику реагирующих на мои комментарии и проанализируй её. В числе плюсующих там все (из разных мест, болельщики всех команд), кроме питерских. По-моему этого достаточно - это лучше любой конкретики высосаной из пальца какого-нибудь Боброва. "Можно долго обманывать немногих или недолго обманывать многих, но нельзя всегда обманывать всех". Это из классики. А попытки перевести тему в плоскость оскорблений - это от недостатка ума, воспитания и КОНКРЕТНОЙ аргументации.

    05.08.2025

  • Vadim

    Тоесть, когда левые пенки ставят в ворота Зенита - это не убивает футбол?!!! Был бы ЧЕСТНЫМ армейцем = Признал, - 11 МЕТРОВ !!!!! Ни одного честного болельщика ЦСКА за последние 10 лет не осталось, поэтому и рисуете ЕЖЕДНЕВНУЮ ЛАБУДУ Тьфу на вас )):((

    05.08.2025

  • 13thbadass

    Автор угадывается по заголовку безошибочно)

    05.08.2025

  • Vadim

    Гаттузо Крут!!!!!!#!

    05.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Вьетнамцы дали тебе в рот и обоссали тебя.

    05.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Бобров,у кого"складывается ощущение"?У тебя?Тогда крестись когда у тебя"ощущение складывается"..:joy:

    05.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Шок! Сенсация! бабров работает как папа Карло за троих

    05.08.2025

  • hattabysh

    Написано же - попал в предплечье и покатился, докатился до плеча потом отскочил. Футбольный мяч родственник Колобка.

    05.08.2025

  • andy1962

    на фото ясно видно, что мяч касается руки ВЫШЕ нижней границы подмышечной впадины. Игрок сыграл УМЫШЛЕННО? Бред бредский! Впрочем, после пенальти за попадание мяча сзади в руку игрока Рубина , я уже ничему не удивлюсь. Да, в руку Грицаенко и снова в матче с Зеней.))) Когда же наша страна сбросит с себя этот морок с ВАР!????? ЯСНО же, что это убивает футбол и всю атмосферу вокруг игры.

    05.08.2025

  • Vadim

    Гордон! Ты надоел своими смайликами-отписками. ГДЕ конкретика по поводу: Он потом ВЕСЬ матч отрабатывал этот несуществующий косяк.

    05.08.2025

  • hattabysh

    По окончании чемпионата Бобров посчитает ошибки судей (по его разумению) и вновь окажется, что больше всех обижали Зенит.

    05.08.2025

  • Олег Чурсин

    Шеф-редактор Бобров белены, видать, объелся. Как по этому скриншоту можно определить, что Дивеев играет неразрешённой частью тела?

    05.08.2025

  • с13

    )))

    05.08.2025

  • Vadim

    Конкретика: КАК и ЧЕМ отрабатывал ?!

    05.08.2025

  • спас

    Как всегда все тут про гегемона, и прочая и прочая. Но ведь сказано попала видеозапись и никто не потребовал показать ее. Поэтому и автор и комментаторы тут как близнецы из сказки про Вовку в тридевятом царсте. Комментариев то вона скоко, про свою народную столько не наскребут, потому что...

    05.08.2025

  • с13

    В этом сообщении Боброва явная ошибка. Не на первой минуте, а на минус первой минуте матча (то есть ещё до начала матча - кто не в ладах с арифметикой) этот противный судья не назначил пенальти в пользу Зенита. Неважно за что, главное НЕ назначил. Зенитовцы - не судите))) судью слишком строго. Он потом весь матч отрабатывал этот несуществующий косяк.

    05.08.2025

  • Saypin

    да курва он

    05.08.2025

  • incomstar

    Мерзость

    05.08.2025

  • александр Тарасов

    Подождем второй части чемпа. И вот тогда, если " юбиляры" не будут лидировать в таблице, мы такие чудеса увидим...! И анатомии, в том числе.

    05.08.2025

  • Aeon

    Где видео, "шеф редактор"? Или видео в студию -- или не сотрясай воздух.

    05.08.2025

  • Вадим Антропов

    К Краснодару НЕЙТРАЛЕН = Возможно, по совокупности он (они) заслужили ОДНО чемпионство. т.к. играют в футбол ЯВНО не хуже москоу-клубиков. Вторая немаловажная деталь - это то, что СУДЕЙСТВО и составление календаря стало БЕСПРЕДЕЛЬНЫМ с приходом Алаева. И естесственно его будут защищать и протаскивать в самые БОГИ, ведь виной столичных позоров и на международном уровне считают "НАШЕГО" Дюкова:innocent::sunglasses::cowboy:

    05.08.2025

  • lvb

    Посмотрел в ролике с ютуба. Не понял, с какого бодуна "кагэбешника" торкнуло? Часть мяча попадает в "зеленую зону", этого достаточно. Ибо а правилах нет критерия на эту тему. А если судить по аналогии, то если мяч касается хотя бы частью проекции боковой линии поля-он в игре. И это похоже на "руку Мозеса", когда такие как Бобров предпочли не заметить.. аж фотомонтаж.. Бобров, поллитра новопассита и срочно в Кисловодск, на воды. И не возвращайся минимум месяц. Мы тебя теряем?)

    05.08.2025

  • hattabysh

    Мальчик в черной майке, а в красной мальчик из Воронежа.

    05.08.2025

  • berzulemic

    бобров

    05.08.2025

  • ну я

    картуз ты уже совсем как Малышев.тот тоже в футбике не в зуб ногой

    05.08.2025

  • МАО

    Смешались в кучу кони, свиньи, измазались в навозе все, и их противнейшие звуки слились в протяжный вой

    05.08.2025

  • Ни кто кроме нас

    Складывается ощущение что Бобров гнида, которая гадит везде…

    05.08.2025

  • МАО

    Им из подвала в свинарнике не вылезти, вот они жалобно и верещат.

    05.08.2025

  • МАО

    Зато хоть Краснодар внаглую не тащат, как в прошлом сезоне. Без судейской помощи у псведочемпионов шансов ноль.

    05.08.2025

  • МАО

    Больше скажу. После забитого Соболевым пенальти, надо было почти сразу ставить второй - Мойзес внаглую свалил Саню. Судья - конефил.

    05.08.2025

  • Вадим Антропов

    Это уже далеко не НОВОСТЬ! = Московским клубам уже давно РАЗРЕШЕНО играть в ВОЛЕЙБОЛ и РЕГБИ, особенно в своей штрафной площади. Достаточно вспомнить недавний матч ЦСКА-Зенит (1-1), где из трёх 100% одиннадцатиметровых в ворота "армейцев" не было назначено НИ одного: А) Игра в своей штрафной обеими руками в волейбол в 1-м тайме Б) Акцентрированный удар кулаком в лицо Сергеева опять же в своей штрафной В) Удар по ахиллу Кругового в метре от вратарской площади. ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ!!! :soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer:

    05.08.2025

  • Philip Future

    Да там столько подсвистываний было (впрочем, как обычно) в пользу зенитушки, что, это "нарушение" (если оно вообще было) - как "капля в море" . .

    05.08.2025

  • alex-ls

    такие донные заметки должны открыть глаза всем на Бобера и кому он служит? или еще есть сомнения у кого?

    05.08.2025

  • sdf_1

    Это стопроцентный заговор против «Зенита». Также заговором против «Зенита» является предложение по введению нового лимита, где одновременно на поле могут находиться только 5 легионеров. Для «Зенита» это практически катастрофа. Кое-кто очень не хочет, чтобы «Зенит» в год своего нового столетия что-то выиграл и чинит всяческие препоны. То пенальти на 1-й минуте важного матча не ставит, то неприемлимый для «Зенита» лимит хочет установить. Теперь в этом нет никаких сомнений

    05.08.2025

  • ёzhic8

    автор рисунка? Да

    05.08.2025

  • hattabysh

    То Вендел был )

    05.08.2025

  • Велибор

    Разрешенная часть предплечья? Бобровая струя даже анатомии не знает? Журналисты такие журналисты.

    05.08.2025

  • hattabysh

    Газпром не секта, Газпром - гидра.

    05.08.2025

  • hattabysh

    Повизгивают )

    05.08.2025

  • ёzhic8

    ))))) "в распоряжение СЭ попал рисунок пятилетнего Гоши, на котором игрок (предположительно в красной майке) показывает предположительно средний палец человеку предположительно в черной майке в трансляцию матча ЦСКА-Зенит (как и в другие трансляции) этот рисунок не попал, однако предположительно что-то можно и предположить"

    05.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Как свиньи?))

    05.08.2025

  • hattabysh

    Тушинские с вас ржут как кони, а кони, соответственно, наоборот ))

    05.08.2025

  • Немальчиш

    Бобров -позор российской футбольной журналистики

    05.08.2025

  • ONIKAN2013

    На что?

    05.08.2025

  • Али Кабир

    Надо ввести правило, исключительно для ФК "Закат": предматчевые пенальти в ворота соперника!

    05.08.2025

  • molex82

    1) При просмотре ВАР, запрещено использовать стоп кадры для определения нарушения, только динамика(взято от коменттаторов из какой-то трансляции) 2) Предплечье, это то, что ниже локтевого сустава. То что выше - плечо. что такое часть предплечья?

    05.08.2025

  • ONIKAN2013

    И что? О чём это?

    05.08.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да что же это такое ??)) Что же Тушинские так воют то ?)) Тоненько , жалобно .)))

    05.08.2025

  • ONIKAN2013

    Секта так решила, потому что это ей не нравится.

    05.08.2025

  • Niko McCowrey

    В распоряжении «СЭ» оказалась видеозапись эпизода на 23-й секунде, не показанная в телетрансляции.... Нотариально заверенная, Бобри??? Если нет, тебя, вместе с СЭ, можно суд притянуть. И уже пора бы.

    05.08.2025

  • VD44

    Боброво-бредовые новости надо просто игнорировать...

    05.08.2025

  • bandradio

    Ну ... взаимно, дорогой товарищ.

    05.08.2025

  • Valekka

    Да!!Безнадёжный случай!

    05.08.2025

  • Михаил

    если Зенит в ЭСК не обратится, крючок собственный отгрызешь?

    05.08.2025

  • bandradio

    Это вы прям сегодня зарегистрировались, чтобы написать про "очевидный" пенальти??? )))))))) Насмешили. Какой ваш обычный ник, дорогой поклонник Зенита? )))))

    05.08.2025

  • KapMaH

    А что происходит? Почему коллективно решили, что пенальти в ворота ЦСКА левый? Круговой по ноге Мантуану не попал? Или это он так своим потрафил? Что за чушь?

    05.08.2025

  • 55555....

    Проснулся пля....

    05.08.2025

  • hant64

    Фифка, ты уже какой ник создал? Пятидесятый? Сотый? И ты уже разве не гуру, жмуром стал?:grin:

    05.08.2025

  • bandradio

    Подождите, Зенит же в прошлом сезоне вроде 6 пенальти бил. А знаете сколько, например, то же ЦСКА? 4

    05.08.2025

  • Старый конь

    Бобров решил Гошу Чернова обскакать, отобрать его хлеб

    05.08.2025

  • Михаил

    а там не было ошибок, на что Боброву сразу в комментах и указали. за вшами не следил - конь сушество благородное и чистоплотное

    05.08.2025

  • Михаил

    ну я болельщик цска, чего в этой писульке должно меня прогневить? бобров никогда пятачка не скрывал.

    05.08.2025

  • Михаил

    с приложением фоток от Боброва

    05.08.2025

  • Армеец

    Хороший стеб!

    05.08.2025

  • _моро

    одна визгливая и истеричная свинота в комментах)

    05.08.2025

  • analytica

    Все комментарии народа можно заменить одним: ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗПРФ (зомби-партия Российской Федерации)!!! Это то, что раньше называлось НАРОД И ПАРТИЯ ЕДИНЫ!!!

    05.08.2025

  • _моро

    пшнах, г@вно

    05.08.2025

  • bandradio

    Круговой его сопровождал. Мантуан откровенно ждал касания, чтобы изобразить адские боли. Ну посмотрите еще раз, что я могу сказать.

    05.08.2025

  • ОstWa11

    нарушает правила, если УМЫШЛЕННО касается мяча - вот это поворот!!!

    05.08.2025

  • Андрей Кокорев

    Ну всё ждём рычание медведя.

    05.08.2025

  • Александр Солодовников

    Это только больные на голову поклонники Зенита могут в этом эпизоде увидеть игру рукой, а писать об этом целый можно только за очень хорошее вознаграждение....

    05.08.2025

  • Андрей Кокорев

    Причем вселенского масштаба.

    05.08.2025

  • Бобров из зо всех сил рвется в начальники судейские.

    05.08.2025

  • У Динамо до ВТБ куча собственников сменилось и ничего. Как играли так и играют. У Спартака тоже до Лукойла не раз поменялись. И у ЦСКА тоже самое. А вот Зенит без Газпрома был чушпаном всегда. И в первую лигу не ввлетел потому что спасали Питер колыбель революции. Позорники всегда были еще до Газпрома

    05.08.2025

  • TomCat

    Ну, что ж, надо обращаться в ЭСК)))

    05.08.2025

  • seiko

    Сэ стало скоплением разного рода продажных генв, которым чуждо понятие чести и достоинства. Эта лже-спортивная газетёнка каждый день пробивант дно всё глубже и глубже!

    05.08.2025

  • Болельщик футбола.

    Галантерейщик и Кардинал- это сила. Одно мое слово спасло..., мой кошелёк. Уймись , болезный.

    05.08.2025

  • ЦСКА вообще не имел право выходить на поле против Зенита в год второго столетия

    05.08.2025

  • gan75

    О, главный поджигатель пердаков СЭ выступил :))

    05.08.2025

  • Михаил

    очевидно пока, что это скрин трансляции, где мяч подлетает к Дивееву. иди желудями закуси

    05.08.2025

  • анатолий еремин

    А бобров разве что=то писал об ошибках Казарцева,по моему по Боброву у Казарцева все до одного решения были верными. Икроме того тот матч мы все равно выиграли. А вот с Балтикой и Акроном все решения Боброва Против Спартака. Кстати, прочая прочая это и есть фк Зенит.большего не заслуживаете.

    05.08.2025

  • Кабанчик

    А потом Бобров выпустит в конце чемпионата заказную статейку, мол чаще всего судьи ошибаются против Зенита, а помогают больше всего Спартаку:grinning:

    05.08.2025

  • 100 грамм скобок

    ахахахаха)))))) 5 баллов ))))) и кто тут начал бороться с двуличностью ))))) Ю.Ю. ЛЕОН КИЛЛЕР 2 дня назад Я бы не был так категоричен в эпитетах, но в принципе согласен. Удивляет только, что ни разу не читал от тебя ничего подобного в адрес твоего любимого клуба. Ю.Ю. ЛЕОН КИЛЛЕР 2 дня назад Ладно, я подожду. Не пропадай. насчет двуличности прямо тут игорь малышев )))))) что ему скажите ?))))) или пропадете ?))))))

    05.08.2025

  • Кабанчик

    Я доволен, что у адекватных армейцев наконец то откроются глаза на вонючий Газпром клуб и его гнилую чемпионскую систему.

    05.08.2025

  • анатолий еремин

    Даже на последнем кадре отчетливо видномяч попадаетв рукав футболки ,то есть в плечо,зачем вы смешите женский половой орган.итак все знают Зениту помогли в этом матче очко набрать.

    05.08.2025

  • Горын

    Пищевики и прочая, прочая, прочая. Когда Боров писал об ошибках судей после матча Пищевик -Махачкала, ни одна гнидообразная вошь не пиндела против него. Хотя вот там то была всего одна "ошибка". Кто вы после этого? Су.и.

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Зенит в прошлом году к 30у туру пробил всего 2 пенальти, едва ли не меньше всех в лиге. Для сравнения, Спартак - 11. Соперникам Спартака показали 12 красных карточек, соперникам Зенита - 6. Ошибки против Зенита замалчиваются и скрываются. Потому что Алаев во всеуслышание заявил, что "нам нужен новый чемпион".

    05.08.2025

  • Sinaron

    Так Спартак вроде и не гнобят.

    05.08.2025

  • НВ

    опечатка

    05.08.2025

  • Павел Леонидович

    бобер, иди проспись клоун престарелый, у тебя явно белочка

    05.08.2025

  • Evgenii Nitchenko

    Газпром Медиа является совладельцем АО "Национальная медиа группа", которое в свою очередь является владельцем контрольного пакета акций СЭ. Плюс руководитель НМГ бывший топ-менеджер Газпром Медиа. Или вы думали просто так год за годом по мнению СЭ Зенит самая страдающая команда от судей? Давно заметно, что СЭ с Зенитом плотно работает. Большие зарплаты часто опровергают. Ошибки судейские против Зенита рассматривают под микроскопом. Тут 2 дня смотрели до 23й секунды, но видео так и не показали

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Да как обычно: "это другое".

    05.08.2025

  • Sinaron

    Зенит у тебя очки украл, вот ты и не видишь ничего )))

    05.08.2025

  • nuzhnoemylo

    комменты смешно читать. Люди сосвсем потеряли объективность. Очевидно же, что это пеналььии - не важно Зенит, Спартак или Динамо МХ

    05.08.2025

  • Conquestador

    мне так нравится местная реакция на любую статью про судейство, столько подорванных) вы реально не понимаете, что он их пишет в одном ключе и в одну сторону, потому что так больше подорвет, а не ради вселенской справедливости?) вы рветесь и брызжете слюной на Зенит, он поднимает свои рейтинги по комментариям, реациям, просмотрам и пишет снова)

    05.08.2025

  • Александр Шатилов

    Лавров очень любит Спартак, а тот не тянет с таким тренером - значит душим Зенит как можем

    05.08.2025

  • Valekka

    Опроси 10 очевидцев грабежа и получишь 10 портретов грабителя!( справка МВД) Делим по фазам : сначала Круговой не успевает за Мантуаном,потом их борьба закрыта другим телом,потом Круговой коленом цепляет икроножку Мантуана,а в конечной фазе бьёт стопой по ахиллу Мантуана.Даже с мизерным зрением видно всё.Поэтому вывод : игру вы не смотрели,либо упёрто твердите : "я так хочу"!

    05.08.2025

  • Александр.

    Бобров - это ты большая ошибка, только не природы... такую дичь пишет.

    05.08.2025

  • нет желтухе!

    ну и что? Такие новости только у крючкохвостых баттхерт вызывают.

    05.08.2025

  • Сергей Соснин

    Бобров лечится не пробовал от жадности. Говорят помогает иногда

    05.08.2025

  • Ю.Ю.

    Вот не поленюсь, скопирую некоторые из комментариев. Ведь в обязательном порядке будет момент, когда Бобров точно так же будет "защищать" Спартак, ЦСКА, Динамо, Локо или кого-нибудь ещё. Посмотрим, как эти комментаторы будут защищаться))

    05.08.2025

  • Илья858

    1. И где видео? Судя по фото, мяч попадает в плечо, а не в руку. Матч был позавчера, Бобров только проснулся? 2. Если у СЭ есть запись, не показанная в телетрансляции, то зачем скриншот телетрансляции? 3. Постоянные истерики СЭ и Боброва, громкие пустые заголовки, раздувания выдуманных страстей и конфликтов давно подорвали авторитет СЭ как спортивного издания.

    05.08.2025

  • Russpiel

    Есть видео матча с трибуны на ресурсах инета. На нём видно, что Дивеев сыграл передней выпуклой частью плеча. А дальше, через несколько десятков секунд, мяч снова попал к Кисляку и тот навесил вперёд на Алеррандро, которого уже двое держали. При падении мяча в это скопление Нино рукой за плечо свалил Алеррандро, судья свистнул фол в пользу Зенита. Это была первая атака ЦСКА. Кто-то понял, что нарушил Алеррандро? При этом Нино и подбежавший Вендел указывали судье на бицепс, что тот проигнорировал. Теперь я понял к чему они апеллировали.) Особенно Нино со ста метров видел.

    05.08.2025

  • Valekka

    Предлагаю пятнистых б..дей убирать с веток СЭ!

    05.08.2025

  • Топотун

    Пердок топтал и пердолил тебя !

    05.08.2025

  • bandradio

    Конечно согласен, что надо смотреть. Кто видел, тот никогда не поймет за что был поставлен пенальти. Симуляции Мантуана разве не было не было? Пересмотрите эпизод. Но скажу так, если мнения разделились у смотрящих, значит пенальти не 100%. А так да, кому-то могут и за меньшее нарисовать. Многое зависит от статуса клуба.

    05.08.2025

  • Poligraff

    Да почти каждый болельщик двуличен) Он всегда на страже интересов своей команды, даже если где-то в глубине души понимает свою неправоту)

    05.08.2025

  • _моро

    кто не видит, что рука была? ну кроме оголтелой свинарни, конечно

    05.08.2025

  • bandradio

    В чем признаться, Сергей Новиков? Ни первого, ни второго не было. Да имеющий глаза увилит. Собственно по этой статье и картинкам даже не видно, куда мяч попадает. Помню разбирали на Матч ТВ эти картинки. Сошлись, что это примерно на уровне градусника, когда вы измеряете температуру. Вроде все видят одну картинку, но у некоторых мнение свое почему то. Ну как тут не обойтись без клубных пристрастий!

    05.08.2025

  • icezellion

    Также при уходе мяча аут, когда непонятно кто выбил, все игроки рядом всегда показывают, что вот мяч должен быть их команды)

    05.08.2025

  • Кузьмичь

    Трави Бобров на всей земле, Трави Бобров другим во благо. Не за красивое спасибо Услышавшего тебя рядом.

    05.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Чистяков засудил Зенит, это очевидно всем правильнопонимающим футбол

    05.08.2025

  • Valekka

    Надо игру смотреть,потом оценки давать!! По комментам мнение составлять-дело неблагодарное. Какое касание,какая симуляция?! За меньшее точку рисуют!!

    05.08.2025

  • Евгений Пушкарь

    Верхнее фото, мячу ещё лететь, нижнее - разрешённая область. Что не так?

    05.08.2025

  • echo2011

    Долго искали нужный ракурс...

    05.08.2025

  • Valekka

    Будет! Торпедо!

    05.08.2025

  • НВ

    «Тридцать сребреников» — плата за предательство, которую, согласно Новому Завету, получил Иуда Искариот. а бобров совесть свою продал

    05.08.2025

  • Сергей Новиков

    Ты не прав, пенальти дали правый, а не левый, ну и здесь должны были дать, судя по правилам. А если б такой пеналь дали в ворота Зенита, то это был бы стопроцентнейший, правда. Признайся, bandradio.

    05.08.2025

  • Лёгкий ветер

    Господин, шеф-редактор, ну вы хотя бы, как-то постыдились так явно выражать свою заинтересованность - назвали бы эпизод спорным, что де возможно был пенальти. Тем паче, что на вашем мультике мячу ещё лететь до касания с плечом сантимов десять.

    05.08.2025

  • Valekka

    Бобров,наверно,прав.Хотя я болельщик ЦСКА,но надо быть объективным. Другое дело правила должны быть едины и трактоваться одинаково.А то для одних это щит,для других-меч. И ведь было строго регламентированное правило : игру рукой арбитр признавал в том случае,когда видел чёткое движение руки к мячу.Возьмём фото : на верхнем мяч ниже линии подмышки,на верхнем-выше.Как арбитру трактовать.К тому же на верхнем Дивей больше согнут,на нижнем чуть разогнулся! Поле чертят,давайте теперь игроков расчерчивать.Почему говорю,что рука была? Потому что по новым "правилам" она отставлена и увеличивает тело.При чём тут подмышки-непонятно!

    05.08.2025

  • Tony Lee

    Почему 13?))

    05.08.2025

  • петя

    Ну насмешили!

    05.08.2025

  • Highlander

    Бобр курва! я пердоле!

    05.08.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Странный ты стал , почти как чмока. Есть правила, тебе просто рассказывают, как надо ,а ты все про Газпрем пургу несешь. Конявым можешь ты не быть, а идиотом быть обязан. Равнясь, смирно.....Кокарду протри лапоть.:thumbsdown:

    05.08.2025

  • Иван-крестьянский сын

    Хорошо лизнул! Зачёт! Судя по складывающейся ситуации, одного пенальти в матчах Зенита для победы маловато! Надо по два ставить, иначе столетие опять на смарку!

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Который год этот беспредел

    05.08.2025

  • ну я

    ненальти точно надо было давать, а пенальти вряд ли

    05.08.2025

  • Эрик Стейн

    А как прошлый сезон связан с этим, типа вам дали много в прошлом-в это не даём и наоборот

    05.08.2025

  • J. P.

    ну и где на фотографии это видно? во что вы превратили легендарное издание? какие-то бобры вешают людям лапшу на уши... ТЬФУ!!!!!!!!!!!! :rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage::rage:

    05.08.2025

  • Malysh316

    Ну есть же исторический прецедент - после всего вышеперечисленного сжечь, зарядить пеплом пушку и выстрелить в сторону офиса Газпрома.

    05.08.2025

  • ну я

    :rofl::rofl::rofl::rofl: это уже за гранью добра и зла... Бобер, колом в горле у тебя станут газовые деньги....

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    В прошлом году к 30 туру Зениту дали пробить 2. Много? Спартаку - 11.

    05.08.2025

  • Djin Ignatov

    СВИНУХУ не нравится правда ?

    05.08.2025

  • ONIKAN2013

    Даже, если и было какое-то касание (а по фото ничего не понятно), то за такое никогда пенальти не ставят. По крайней мере, я такого не видел.

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Продажный вар, продажное судейство. В прошлом году Зенит пробил пенальти чуть не меньше всех в лиге, но бесноватые упорно говорили, что ему подсуживают.

    05.08.2025

  • wam

    Бобер отрабатывает по полной.

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Обрезаный, запахнись, пахнет.

    05.08.2025

  • TokTram_

    Так мило, что в качестве аргумента приведено, что пара игроков Зенита сигнализировало... Правда, игроки ещё раз дважцать за игру сигнализировали о неоьходимости пенальти в разных сиьуациях, раз тридцать - о смертельных ранениях, требующих обязательные красные карточки, ну и о ещё десятке случаев с "игрой рукой". Но это - другое. )

    05.08.2025

  • Як Цидрак

    Боброва надо расстрелять, потом повесить, потом четвертовать, потом утопить, потом зарыть поглубже, иначе совсем всех задолбает. Вроде правильная последовательность действий.

    05.08.2025

  • Бен Ричардс

    "В распоряжении «СЭ» оказалась видеозапись эпизода на 23-й секунде, не показанная в телетрансляции." Четыре вопроса на сообразительность: 1. Из какого клуба поступила секретная видеозапись? 2. Где на фотографиях момент игры в мяч "частью предплечья левой руки" (предплечье - часть верхней конечности, ограниченная сверху локтевым суставом, а снизу запястьем)? 3. Стали бы Бобров и СЭ публиковать эти ничего не доказывающие фотографии, если бы они поступили из такого клуба, как, например, "Ростов" после матча с "Акроном"? 4. Можно ли допустить, что услуга по вбросу подобной странной статьи ничего не стоит?

    05.08.2025

  • bandradio

    А плечо не часть? Такая же часть верхней конечности человека. Анатомы, блин)

    05.08.2025

  • Горын

    А что так взъелись на Боброва? Когда в прошедшем сезоне в ворота соперников Спартака назначили 11 пенальти никакого срача не было. В этом году назначать перестали начался срач,обращения в ЭСК. Ах, ну да. Это же другое. Это же Зенит. Его соперникам ни, ни. Низяяяя. И игры рукой не было, и удар по ноге это лёгкое касание. Ну как вас назавать горе писаки. Только матерными словами.

    05.08.2025

  • richardford

    Чё москвичи, как вы тут только не выёживаетесь, а играть в футбол не умеете, а судья на ВАРе Мешок покрывает все ваши нарушения правил.

    05.08.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    малышева игорька попроси. он вектор питерский из газовой дупы своей вытащил и Чистякову продал, при деньгах)

    05.08.2025

  • Московский прохожий

    Александр Бобров, погугли где предплечье у человека, прежде чем писать ерунду!

    05.08.2025

  • esdenev

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо.

    05.08.2025

  • TokTram_

    Да, для тебя, Игорь Малышев, нарисовали картинку.

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Так идиотов всегда больше. Ты ещё в свою защиту скажи "миллионы мух не могут ошибаться".

    05.08.2025

  • TokTram_

    Угомонись, иноагентик. Не про тебя тут праздник.

    05.08.2025

  • bandradio

    Им бесполезно это объяснять. Надо отработать зарплату газпромедиа.

    05.08.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    вектор из жопы вытащил, пуковик?))

    05.08.2025

  • Djin Ignatov

    ВСЕ правильно ! Должен быть НЕНАЛЬТИ !!! Но продажные судьи его не дали ! Срочно смотреть поступления БОЛЬШИХ денег на карточку судьи , его жены , детям или родственникам !!

    05.08.2025

  • TokTram_

    Совсем дурной. Даже не ясно по какой траектории мяч летит и где закончит свой полёт. И ракурс такой, что мяч и в грудь лететь мог. Если есть доказательство - его приводить надо, а не на вентилятор набрасывать, как Бобров и ты

    05.08.2025

  • bandradio

    У нас видимо разные определения руки)

    05.08.2025

  • chimega

    А что можно было ещё ожидать от Боброва? Уже перестал его читать - надоел негатив.

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Дебилам уже и картинку нарисовали, не помогает )))

    05.08.2025

  • Ю.Ю.

    Вот не скажу, что в этом моменте я на стороне автора. Но не перестаю поражаться двуличию тутошних комментаторов.

    05.08.2025

  • bandradio

    А картинки Боброва, что уже ничего не стоят?))

    05.08.2025

  • Горын

    :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    На фото как раз момент касания мячом руки. Дурака-то не надо включать.

    05.08.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Векторного рисунка от газовиков-затейников не хватает. Без него - не щиталово! :joy::joy::joy:

    05.08.2025

  • Кузьмичь

    :rofl::rofl::rofl:

    05.08.2025

  • Иванова Кира

    Предлагаю отрубить горынычу три головы, а перед этим во все его 3 глотки дать отсосать))

    05.08.2025

  • al.bel

    Я очень буду уважать Боброва, если он скажет следующее - 1.Да, я Бобров. 2.Да, мне заказали эту статью. 3.Да, я за это получил деньги. 4.Обещаю, что впредь после каждой такой статьи буду сообщать сумму горорара.

    05.08.2025

  • Кузьмичь

    Еще раз напишу, Бобров специально пишет такие провокационные статейки, что бы было как можно больше срача. Предлагаю не писать отзывы под этой хренью, может тогда он заткнется.

    05.08.2025

  • TokTram_

    С таким советом тут два дб. Бобров и ты.

    05.08.2025

  • Горын

    Предлагаю Кире перед матчами хорошенько мыться.

    05.08.2025

  • Иванова Кира

    Трави бобров,на всей Земли. Трави бобров, спасай Россию!

    05.08.2025

  • TokTram_

    А что тут говорить? Правила любой дурак процитирует. Даже - Бобров. А вот доказательство привести. На фото - нет доказательств. У него же видео есть (сам же написал). Так выложи. Гифку сделать - легко. И когда что-то есть - выкладывают в телегу. Вместо этого фото - опровергающее слова самого Боброва. Уволен.

    05.08.2025

  • Иванова Кира

    За бобровую струю. Да и не человек он....Обыкнове?нный бобр (лат. Castor fiber), — полуводное млекопитающее отряда грызунов;

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Руководитель, что говорят правила об игре рукой?

    05.08.2025

  • Горын

    И кстати секта это прозвище болел пищевика.

    05.08.2025

  • Горын

    Забери Лукойл, РЖД, ВТБ,ВЭБ и в Москве не будет команд.

    05.08.2025

  • Patria o muerte

    Твои ошибки влияют на твой тупизм,усугубляют.

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    А что в правила футбола на счёт игры рукой написано? Аргументируй, как руководитель.

    05.08.2025

  • sargon

    Складывается ощущение, что сначала мяч попал Дивееву в неразрешенную часть, а затем, чуть прокатившись вверх, отскочил уже от разрешенной части предплечья. Дно пробито. Бобру кажется. Вот же мерзкая личность

    05.08.2025

  • Иванова Кира

    Предлагаю перед началом матча Зенита, отрубать соперникам руки, а бобру хвост, по самую шею)):joy::rofl:

    05.08.2025

  • Горын

    Мои ошибки на твой тупизм, как влияют?

    05.08.2025

  • Игорь Малышев

    Читайте правила, дб.

    05.08.2025

  • TokTram_

    Так кто-то платить должен. Как руководитель говорю, я бы уже давного такого сотрудника уволил. Некомпетентен.

    05.08.2025

  • Alnik-star

    За буковки он денежку получает.

    05.08.2025

  • Patria o muerte

    Остренький.Ты хоть пиши без ошибок,хотя бы со словарём.

    05.08.2025

  • Горын

    :sweat_smile::joy::rofl::sweat_smile::joy::rofl::clown::japanese_goblin:

    05.08.2025

  • TokTram_

    Бобров уверенно укрепляет мнение о полном отсутствии каких-либо компетенций ))) За что человеку платят....

    05.08.2025

  • 1_sport

    Всё верно, от запястья до локтя. А вот от локтя и выше с точки зрения строения человека (не правил игры) это плечо. Потому и написал, что журналист некорректно написал, что мяч попал в предплечье. В данном случае видно, что он попал в плечо (отдел верхней конечности. Располагается между плечевым поясом и предплечьем, и соединяется с ними посредством плечевого сустава и локтевого соответственно). Как видно из статьи определением что такое игра рукой не оперируют словом плечо и предплечье. Говорится "«для определения нарушения при игре рукой в мяч верхней границей руки считается линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины»".

    05.08.2025

  • bandradio

    Удар по ноге, возможно. Но какое это имеет отношение к легкому касанию и симуляции Мантуана? А вот слово "дебильненький" - это, пардон, вы представились?

    05.08.2025

  • Alnik-star

    Да уж, по ощущениям можно много наговорить, особенно по фото с неясной траекторией мяча.

    05.08.2025

  • ПельМешков

    Совершенно верно отметил коллега 1_sport. Та часть тела, игра которой вменяется Дивею, именуется плечом. И, судя по снимку, совершенно не факт, что он сыграл "ниже подмышечной впадины". Г-н Бобров, просто так, для общего развития, укажите здесь сумму гонорара за это эссе. Хотя бы официальную)

    05.08.2025

  • футбол всегда

    Я тоже. У меня друзья и родня в Питере, обожаю этот город, но не газовый синит и их болел-сектантов.Забери Газпром и останется пшик в трубе))

    05.08.2025

  • Горын

    Предплечье это часть руки.

    05.08.2025

  • фанат

    Интересное кино, видно что позиция мяча как прописано в правилах и подтверждается картинками, а выводы делает противоположные. Когнитивный диссонанс. Граждане срочно медиков пациенту.

    05.08.2025

  • Звездоносец

    Если это было на 1-ой минуте,то сколько упущенных судьёй пенальти наберётся за весь матч? Голы с игры забивать надо ,если ты-сильный ,а не искать мнимые пенальти . Пока эту газовую гидру не задушат ,негатив будет на каждом шагу. Позорники !

    05.08.2025

  • Горын

    Дебилинький. Что значит левый? Удар по ноге в штрафной это левый пеналь?

    05.08.2025

  • bandradio

    Ну я за справедливость). Хотя и сам ИХ не долюбливаю))

    05.08.2025

  • Palacios

    Батюшки, ещё один не назначили пенальти. Обидели снова Звенит.

    05.08.2025

  • Кузьмичь

    СКЛАДЫВАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ВОЗМОЖНО ...что этот стоп кадр доказывает? У меня лично складывается ощущение о том что возмохно Бобров отьрабатывает непомерно большую зарплату в Газпром-медиа.

    05.08.2025

  • Горын

    Тупенький . Кем ангожированный? Он про всех пишет одинаково.

    05.08.2025

  • Эрик Стейн

    Когда возникают мысли что Зениту дают много пенальти пробить-надо показать что мало дают))))

    05.08.2025

  • NapoliFC

    Кстати картинка лживая, рука в естественном положении любая часть НЕ игра рукой. 100 раз уже обсуждали.

    05.08.2025

  • совва

    а как этой "частью руки" вообще можно сыграть, попасть может, но сыграть?))

    05.08.2025

  • bandradio

    :joy: началось! Если пеналь дали левый, надо показать, что и еще могли бы дать))))) Стыдобаааааааааа)))). Завтра выйдет заметка, что при выходе ЦСКА из подтрибунного помещения был нарушен регламент. Присудить Зениту 3 очка и все)))))

    05.08.2025

  • Адекватный спартач

    У Губерниева появился мощный конкурент. В плане уровня гавнистости...

    05.08.2025

  • NapoliFC

    Зенит из 5 очков, 4 просто украл в наглую при помощи судей, а тут оказывается у него очки отняли:)))))

    05.08.2025

  • футбол всегда

    Пёрышко в бочину хочешь? Или кувалдой по башке?

    05.08.2025

  • 1_sport

    Предпле?чье — часть верхней конечности человека или животного, ограниченная сверху локтевым суставом, а снизу — запястьем. Так что тут мяч явно попал не в предплечье, хотя это, возможно, и трактуется как игра рукой.

    05.08.2025

  • Эрик Стейн

    Хватит из футбола делать балет и прочие художества, уже тут миллиметры готовы высматривать

    05.08.2025

  • Sandberg

    Одной пенки достаточно, Зенит на большее не наиграл

    05.08.2025

  • футбол всегда

    Маме своей спасибо скажи, что она тебя башкой уронила

    05.08.2025

  • Helicopter

    Клоуны.

    05.08.2025

  • NapoliFC

    Бобров ты сам себя превзошел...

    05.08.2025

  • Patria o muerte

    Чем больше читаю ангажированного Боброва,тем чаще вспоминаю знаменитое,в последнее время,польское выражение про бобра - "bobr - ....".

    05.08.2025

  • футбол всегда

    Трави бобров по всей Земли, Трави бобров, спасай футбол спасай, Россию. Тебе наградой будет радость, А не козлиное «спасибо»...

    05.08.2025

  • Пёрышкин З.

    Ну, уж ты-то точно жертва аборта...

    05.08.2025

  • футбол всегда

    Говорят, что бобры добры, но не верьте вы в этот обман. Ненавидят деревья бобры - Они любят бабло В этом главный бобровый изъян. Папа Карло подал мне совет, и поверьте, совсем не с проста: "Если ты как полено с утра, опасайся увидеть бобра !!!" --- А коль замучала тоска - То прими струю бобра :)))

    05.08.2025

  • обманутый лох

    Бобр аж до вторника вымерял и не знал такую простую вещь

    05.08.2025

  • футбол всегда

    Как же воняет струя бобра((

    05.08.2025

  • футбол всегда

    Ошибочно Боброва родили в детстве. Надо было делать аборт и избавить СЭ от этого чучела. Лучше уж дебильного губу читать.

    05.08.2025

  • traveller09

    Да сколько же будут гнобить мой любимый позор российского футбола. Как долго будет продолжаться эта несправедливость? Прекратите, прошу, эту травлю!

    05.08.2025

  • обманутый лох

    Если в подмышке много волос, то линия автоматически смещается вниз. Дивеев не бреет подмышки годами!

    05.08.2025

  • Zloydok65

    не трогай Спартак своими грязными руками

    05.08.2025

  • Zloydok65

    затем,зачем и Малахов трясет гязным бельем в своих передачах

    05.08.2025

  • Borg-se

    В распоряжении "СЭ" есть видео, но в заметке представлен непонятный скриншот. Оригинальненько.

    05.08.2025

  • werder63

    надеюсь, бобры стучат? Даже по заголовку понятно любому)))

    05.08.2025

  • KlimA

    Бобров это писака со скудоумием.. фантазия на полном нуле..

    05.08.2025

  • взять все и поделить

    Да мы поняли, что супротив гегемона существует всеобщий судейкин заговор, не надо так драматично.

    05.08.2025

  • НВ

    бобер, отрабатывает свои 30 серебрянников. совсем с дуба рухнул? я не болельщик ЦСКА, но не могу понять, зачем тебе это Бобров?

    05.08.2025

