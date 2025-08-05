«Зенит» — ЦСКА: на 1-й минуте в пользу зенитовцев не назначен пенальти!

На 1-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА (1:1) судья Артем Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев.

В распоряжении «СЭ» оказалась видеозапись эпизода на 23-й секунде, не показанная в телетрансляции. В том моменте защитник ЦСКА Игорь Дивеев, получив длинную передачу от Мойзеса, в своей штрафной площади принял мяч, сыграв в него частью предплечья левой руки.

Фото Скриншот трансляции

В правилах игры говорится, что «для определения нарушения при игре рукой в мяч верхней границей руки считается линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины». Игрок нарушает правила, если умышленно касается мяча рукой, например, совершая движение рукой к мячу.

Складывается ощущение, что сначала мяч попал Дивееву в неразрешенную часть, а затем, чуть прокатившись вверх, отскочил уже от разрешенной части предплечья.

Внимание Чистякова в том эпизоде попытался привлечь Андрей Мостовой. А еще позднее Вендел показывал рефери, что случился контакт мяча с левой рукой.

Видеоассистенты Евгений Буланов и Виталий Мешков не вмешались в действия судьи. Игра продолжилась.