Попов ответил на вопрос об интересе «Спартака» к Пиняеву
17:02
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, за кем из молодых российских футболистов следит московский клуб.
«Соколов и Пиняев? Про них знают все. Хорошие игроки, но мы сконцентрированы на других кандидатурах. И не интересовались ими. Мы ведем работу по молодым игрокам. Взяли Агапова, еще общаемся по двоим», — заявил Попов.
В феврале 2020 года Агапов на правах аренды перешел в «Нефтехимик». В минувшем сезоне Олимп-ФНЛ он провел за нижнекамскую команду 21 матч, забил 1 гол.
Ранее Илья привлекался в юношеские сборные России разных возрастов, за которые суммарно провел 22 игры.
(Сергей Федоров)
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю