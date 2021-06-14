Попов ответил на вопрос об интересе «Спартака» к Пиняеву

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, за кем из молодых российских футболистов следит московский клуб.

«Соколов и Пиняев? Про них знают все. Хорошие игроки, но мы сконцентрированы на других кандидатурах. И не интересовались ими. Мы ведем работу по молодым игрокам. Взяли Агапова, еще общаемся по двоим», — заявил Попов.

В феврале 2020 года Агапов на правах аренды перешел в «Нефтехимик». В минувшем сезоне Олимп-ФНЛ он провел за нижнекамскую команду 21 матч, забил 1 гол.

Ранее Илья привлекался в юношеские сборные России разных возрастов, за которые суммарно провел 22 игры.

(Сергей Федоров)