Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Попов ответил на вопрос об интересе «Спартака» к Пиняеву

17:02
Теги:

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, за кем из молодых российских футболистов следит московский клуб.

«Соколов и Пиняев? Про них знают все. Хорошие игроки, но мы сконцентрированы на других кандидатурах. И не интересовались ими. Мы ведем работу по молодым игрокам. Взяли Агапова, еще общаемся по двоим», — заявил Попов.

В феврале 2020 года Агапов на правах аренды перешел в «Нефтехимик». В минувшем сезоне Олимп-ФНЛ он провел за нижнекамскую команду 21 матч, забил 1 гол.

Ранее Илья привлекался в юношеские сборные России разных возрастов, за которые суммарно провел 22 игры.

(Сергей Федоров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша — Словакия: прогноз Романа Орещука на матч Евро-2020
Шотландия — Чехия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Боярский сравнил Украину и Россию на Евро-2020: «Наши бы продули непременно!»
«Защита у Украины — проходной двор». Как на Украине оценили матч своей сборной с Нидерландами

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы