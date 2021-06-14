Мележиков рассказал о будущем Урунова в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о будущем полузащитника Остона Урунова в команде.

«По Урунову получили ордер по выкупу из «Уфы». Склоняемся к продаже, но примем решение после праздников. По итогу мы должны выйти в 0. Надеюсь, в ближайшие 2-3 дня все будет.

Педро Роша должен приехать на сбор, но мы понимаем, что он в команде лишний легионер. Пока по нему не было официальных предложений. Надеюсь, его ситуацию разрешить также получится.



Разговоры по нему в Бразилии идут, но пока официального ничего не было. Проблемы здесь — его высокая зарплата и коронавирус. Плюс у него была травма. Наверное, можно назвать это одним из самых неудачных трансферов «Спартака», — рассказал Мележников.

Остон Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В минувшем сезоне футболист провел 16 матчей в Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)