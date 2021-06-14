Дриусси прошел медобследование вместе с другими игроками «Зенита»

Футболисты «Зенита» прошли обязательное медицинское обследование. Вместе со всеми его прошел и нападающий Себастьян Дриусси, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее появилась информация, что «Ривер Плейт» хочет заполучить аргентинского игрока.

25-летний аргентинец улетел в США 13 мая и пропустил последние два тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» также интересуется Дриусси.

В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.