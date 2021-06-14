Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дриусси прошел медобследование вместе с другими игроками «Зенита»

17:08
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Футболисты «Зенита» прошли обязательное медицинское обследование. Вместе со всеми его прошел и нападающий Себастьян Дриусси, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее появилась информация, что «Ривер Плейт» хочет заполучить аргентинского игрока.

25-летний аргентинец улетел в США 13 мая и пропустил последние два тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» также интересуется Дриусси.

В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/photo/49859/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша — Словакия: прогноз Романа Орещука на матч Евро-2020
Ядерный гриб в жилой зоне: момент взрыва АЗС в Новосибирске попал на видео
Путин ответил на вопрос о приказе убить Навального
Рецидивист изнасиловал школьницу в гаражах на Кубани

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы