Дриусси прошел медобследование вместе с другими игроками «Зенита»
17:08
Футболисты «Зенита» прошли обязательное медицинское обследование. Вместе со всеми его прошел и нападающий Себастьян Дриусси, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее появилась информация, что «Ривер Плейт» хочет заполучить аргентинского игрока.
25-летний аргентинец улетел в США 13 мая и пропустил последние два тура чемпионата России. Ранее сообщалось, что «Интер Майами» также интересуется Дриусси.
В минувшем сезоне Дриусси провел 22 матча за «Зенит», в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
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