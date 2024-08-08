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Попов — об увлечении Соболева Dota 2: «Понятно, что у него с головой не в порядке»

Алина Савинова
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Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов рассказал, что думает об увлечении нападающего «Спартака» Александра Соболева компьютерными играми.

«У нас есть такие же — Головин и Смолов, которые играют в эти игры. Другое дело, что Соболев — это не уровень этих футболистов. Вызывает улыбку. Человек, видимо, уже заработал. Соболеву футбол больше неинтересен. Он же сейчас на выезды не ездит, два-три часа в день потренируется и остальное время отдыхает. Понятно, что у него с головой не в порядке, если судить по поведению на поле», — цитирует Попова Legalbet.

27-летний Соболев отстранен от тренировок с основным составом красно-белых с 23 июля. В прошлом сезоне он провел за «Спартак» 34 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 голевых передач.

Источник: Legalbet
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексей Попов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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